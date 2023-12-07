Сьогодні розпочинається святкування Хануки: традиції та звичаї

Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній

Сьогодні ввечері 7 розпочнеться святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів. Хануку також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів».

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У це свято прийнято запалювати особливий свічник – ханукію, в якому дев'ять свічок: вісім свічок символізують дні дива, а від дев'ятої свічки запалюють решту (у перший день – одну, у другій – дві і т. д.).

Коли святкують Хануку?

Ханука з єврейської перекладається як «урочисте відкриття». Свято вважається одним із найвеселіших в іудаїзмі. Ханука триває вісім днів, а починається – 25-го числа місяця Кислева, який прив'язаний до місячного календаря. Тож це плаваюча дата, яка у 2023 році випадає на період з 7 по 15 грудня.

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Як з’явилося свято?

Свято Ханука має історичну основу. Для того, аби дізнатися про історію Хануки, доведеться відправитися в історичну подорож.

Перша зупинка – 2 століття до нашої ери. В цей час іудеї могли вільно сповідувати релігію, а тогочасний правитель Олександр Македонський не забороняв та давав повну свободу віросповідання.

Друга зупинка – 175 рік до нашої ери. В цей час релігія стала червоним прапорцем для нового правителя – Антіохи Епіфіана. Він заборонив релігію, а іудеї більше не мали можливості вільно вивчати Тору та віросповідатися.

Натомість Антіох нав’язував іудеям грецький культ та вважав себе справжнім божеством. Але народ не здавався та продовжував боротися за свою свободу. В результаті за три роки боротьби виникло повстання, чисельність якого була значно меншою, ніж армія Антіоха. Але, незважаючи на це, армія повстанців вигравала одну битву за іншою, та в результаті отримала перемогу.

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Після перемоги повстанська армія піднялася до Єрусалимського храму. Там євреї знайшли глечик з ритуальною олією для лампад. Його мало вистачити лише на ніч горіння, але сталося справжнє диво – вогонь в золотій менорі прогорів 8 днів. За цей час іудеї встигли підготувати нові запаси олії для лампад.

Навіщо це взагалі було потрібно? А тому, що за три роки до цієї події Єрусалимський храм був частково зруйнований та осквернений, тому його потрібно було очистити. Традиційно для цього використовувалися свічки або лампади з олією. Ну а самому слово «очищення» на івриті звучить як «ханукка».

На честь цього євреї кожного року відзначають Хануку та запалюють свічки вісім днів поспіль. Кількість свічок символізує порядковий номер дня свята, наприклад, у перший день запалюють одну свічку, на другий – дві, а на восьмий – вісім. Але чому свічок 9? А тому, що, крім основних, є ще й додаткова, так звана «шамаш» чи «служка», якою, за традицією, і запалюють усі інші. Усього – 44 свічки за 8 днів святкування.

Традиції і звичаї

Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у ханукії, щодня додаючи по одній: на перший день запалюють одну свічку, на другий – дві і так далі. Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо.

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Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Так люди розповідають про «оприлюднення дива».

Як відзначають Хануку

Єврейські сім’ї влаштовують пишні застілля в ці дні. На Хануку готують оладки, пончики з дріжджового тіста («суфганійот») із різними начинками та латкес (наші деруни).

Дітям у ці дні дарують кишенькові гроші «Хануке-ґелт» та іграшки, пригощають їх солодощами.

Під час цього свята прийнято грати в ханукальну дзигу (дрейдл), на кожній із чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази «Диво велике було тут» (якщо святкують в Ізраїлі) або «Диво велике було там» (у діаспорі).

Увесь час, поки горять ханукії, жінкам заборонено працювати – це символ глибокої вдячності жінок за чудо Хануки Всевишньому, оскільки знущання, яким піддавалися жінки під час грецького панування, були дуже важкими.

У дні Хануки заборонено оплакувати померлих. Це свято присвячують живим родичам – своїй родині, рідним і друзям. У дні Хануки не заведено постити і дотримуватися суворих дієт.

Нагадаємо, євреї встановлять у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.

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Раніше повідомлялося, що у столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору.