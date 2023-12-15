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15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня – День працівників суду України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто йти на риболовлю чи полювання

15 грудня відзначається День працівників суду України та День створення Програми ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Віряни вшановують пам’ять преподобного Павла та святителя Стефана.

День працівників суду України

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День працівників суду – професійне свято України, яке відзначається щорічно 15 грудня, починаючи з 2000 року. Дата була встановлена 8 грудня Указом президента Леоніда Кучми.

Саме в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Перше засідання Генерального Суду відбулося 15 січня 1918 року, а апеляційні суди розпочали виконання своїх обов’язків наприкінці квітня 1918 року.

З лютого-березня 1918 року на території України діяли й військово-революційні та військові суди. Найвищий суд УНР складався з трьох департаментів: адміністративного, цивільного та карного, голови яких підпорядковувалися Найвищому судді. Попри досить незначний час існування Центральної Ради, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення утвердження судової влади.

Сучасну судову систему України складають: Конституційний Суд, який розв'язує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України; суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення; арбітражні суди, що розглядають справи стосовно господарських правовідносин. Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

День створення Програми ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP)

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15 грудня 1972 року в Стокгольмі під час проведення першої конференції ООН, присвяченій охороні навколишнього середовища, була створена Програма організації ООН з охорони навколишнього середовища.

Програма спрямована на вирішення найгостріших проблем сучасної екологічної кризи (опустелювання, деградації ґрунтів, погіршення якості і зменшення кількості прісних вод, забруднення Світового океану).

Яке сьогодні релігійне свято

15 грудня в церковному календарі – День преподобного Павла та святителя Стефана.

Павла народився в місті Єлен і був візантійським монахом. Коли померли його батьки, він став пастухом. Але згодом вирішив податися до монастиря біля гори Латр. Там він вів аскетичне життя. Щодня Павло молився Богу, а з часом дав обітницю мовчання. Поселився він тоді в печері, а їжу отримував від пастуха, який випадково його там побачив. За ці старання отримав від Господа дар передбачення.

Святий Стефан був одним із перших християнських мучеників, якого забили камінням за проповіді про Ісуса Христа. Він належав до сімдесяти апостолів і був обраний одним з семи дияконів, які служили бідним і тим, хто цього потребував. Він також був чудотворцем і проповідником, який відстоював свою віру перед юдеями і греками. За свою відвагу і ревнощі він був засуджений до смерті, але перед тим, як померти, він просив Бога пробачити своїх ворогів.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна насміхатися з інших.
  • Краще не йти на риболовлю чи полювання.
  • Не можна сумувати.
  • Не варто скаржитися на холод.

Народні прикмети

  • Якщо вдень мороз, а ввечері почало теплішати, то буде холодно.
  • Дме північний вітер — будуть сильні морози.
  • Якщо на деревах видно іній, то наступний рік буде урожайним.
  • Великі кучугури снігу до теплого, але не спекотного літа.

Пам’ятні події 15 грудня

  • 1699 – Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від «сотворіння світу» введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.
  • 1880 – Харківське товариство водопостачання збудувало перший водогін у Харкові.
  • 1917 – у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.
  • 1917 – Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду.
  • 1932 – ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору).
  • 1932 – В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих «буржуазно-націоналістичних елементів» в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову.
  • 1934 – у Києві, в підвалах НКВС УСРР були розстріляні 28 «членів» вигаданого чекістами «Об'єднання українських націоналістів», серед яких – українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький.
  • 1950 – у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. – Всесвітня митна організація).
  • 1966 – французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм.
  • 1970 – вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція «Венера-7»).
  • 2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тон розплавленого ядерного пального і 37 тон радіоактивного пилу, незважаючи на збудований захисний «саркофаг», продовжував випромінювати радіацію.
  • 2000 – На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції «Україна без Кучми» були встановлені перші намети.
  • 2006 – перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 «Лайтнінг» II.
  • 2009 – відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner.
  • 2018 – відновлена автокефальна помісна Православна церква України (утворилася 988).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.

Теги: свята традиції свято календар

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