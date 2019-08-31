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    25 депутатів «Слуги народу» пропонують Раді подавать законопроєкти по-новому

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    25 депутатів «Слуги народу» пропонують Раді подавать законопроєкти по-новому

    Пропонується встановити можливість подання законопроєктів депутатами в кількості найменшої фракції

    25 депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» пропонують парламенту встановити подачу законопроєктів депутатами в кількості найменшої зареєстрованої фракції або депутатської групи. Про це йдеться в законопроекті №1040, зареєстрованому в Раді 29 серпня.

    Законопроєктом пропонується обмежити право «індивідуальної» законодавчої ініціативи депутата і встановити, що тільки депутати в кількості найменшої зареєстрованої фракції (групи) мають право реєструвати законопроекти.

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    Так, право законодавчої ініціативи матимуть Президент, депутати Ради в кількості не менше 17 (у IX скликанні) або більшість затвердженого персонального складу парламентського комітету і Кабінету Міністрів.

    Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону підготовлений з метою впровадження системи протидії законодавчому спаму.

    Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, новообрані народні депутати Верховної Ради склали присягу і набули повноважень.

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