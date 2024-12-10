США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд

США виконали своє зобов'язання про $20 млрд для України

Сьогодні, 10 грудня, міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Про це повідомив Мінфін США.

«$50 млрд, які «Велика сімка» колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», – зауважила міністерка фінансів США Джаннет Єллен.

Зазначається, що сьогодні США виконали своє зобов'язання про $20 млрд для України, перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF). Через нього кошти вже нададуть Україні.

Раніше Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Також повідомлялося, що країни «Групи семи» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.