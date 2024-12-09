Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs

Видання пише, що санкції завдали значної шкоди та зменшили простір для політичного маневру Кремля

Захід має посилити тиск на Росію, щоб підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до ухвалення вигідних для України умов перемовин. Про це пише Foreign Affairs.

«Росія має критично вразливе місце: її економіку. Багато спостерігачів прийняли лінивий наратив про те, що санкції, запроваджені проти Москви на початку війни, не спрацювали, і що її економіка занепадає. Насправді санкції завдали значної шкоди та зменшили простір для політичного маневру Кремля. Зараз російська економіка небезпечно спотворена, оскільки витрати на війну накопичуються», – йдеться у матеріалі.

Наприклад, як стверджує видання, США можуть запровадити санкції проти суден тіньового флоту, який доставляє російську нафту до Китаю та Індії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз у рамках 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися агентству.

Зазначається, що серед осіб, яких пропонується включити до списку санкцій, в основному російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм. Крім того, як повідомляє Bloomberg, новий пакет включає заборону на доступ більш ніж 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та сервісів.

Як відомо, Британія включила до списків санкцій проти Росії 30 нафтових танкерів, свідчать оновлені дані британського уряду щодо санкцій. Після оновлення санкції Великої Британії поширюються більш ніж на 80 танкерів, які перевозили нафту РФ.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Очікується ухвалення нових санкцій проти «тіньового флоту» РФ.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, міністри закордонних справ країн G7 обіцяють «вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують РФ.