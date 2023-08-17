Тарнавський розповів про ситуацію на південному напрмяку

Артилерійські групи Збройних Сил протягом доби виконали 1393 вогневих завдань

Протягом останньої доби на Таврійському напрямку українські військові виконали близько 1400 вогневих завдань та знищили 15 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, артилерійські групи Збройних Сил протягом доби виконали 1393 вогневих завдань. Ворог зазнав значних втрат: загинуло 95 осіб, поранено 159 осіб, а також взято в полон 11 осіб.

Внаслідок бойових дій знищено 15 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 ЗПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.

Зокрема операції, які проводять російські війська на Куп’янському напрямку, не мають стратегічного військового характеру. Вони здійснюють лише локалізовані напади.

До слова, українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових.