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ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку
фото: скріншот

Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО «А» та аеророзвідники 30-ї ОМБр «Команда Вялого»

На Бахмутському напрямку військові Збройних сил України успішно припинили роботу п'яти одиниць техніки ворожого окупанта. Про це повідомляє в Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Згідно з повідомленням командира Сухопутних військ ЗСУ, вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО «А» та аеророзвідники 30-ї ОМБр «Команда Вялого».

«За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки - дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ», - повідомив Сирський.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня, у РФ був похований начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти – заступник командира батальйону матеріального забезпечення Юрій Павлов. 

Нагадаємо, українські війська здійснили контрнаступ поблизу Роботино та Урожайного на південному напрямку, і, ймовірно, цей прорив має велике тактичне значення  через структуру російських оборонних рубежів.

До слова, протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно. 

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Теги: військові Telegram контрнаступ

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