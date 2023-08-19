Головна Країна Політика
search button user button menu button

Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції
Володимир та Олена Зеленські розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони
фото: Офіс президента

Глава Української держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку

У межах візиту до Королівства Швеція президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією. Про це інформує Офіс Президента.

Банкова також оприлюднила фото зустрічі. Подружжя позують на сходах, прикрашених соняхами.

7 фото
На весь екран

Глава Української держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

«Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив підтримку з боку Швеції українських громадян, які були змушені шукати тимчасовий прихисток у цій країні, рятуючись від російської агресії. Окремо Глава Української держави подякував Їх Королівським Величностям та королівській родині Швеції за велику увагу до потреб цих людей.

Володимир та Олена Зеленські також розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.

Нагадаємо, Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленьский повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами.

Раніше стало відомо, що парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн).

До слова, Зеленський анонсував восени проведення першого Форуму оборонних індустрій, метою якого є збір українських та іноземних виробників зброї для створення нових безпечних рішень на світовому рівні.

Читайте також: Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичному
Теги: Швеція незалежність Володимир Зеленський президент Олена Зеленська Офіс президента перша леді

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський планує зустрітися з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном
Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції
Сьогодні, 11:44
Президент окремо відзначив медиків Запорізького військового госпіталю, які щодня рятують наших воїнів
Зеленський відвідав воїнів на Запорізькому напрямку та отримав шеврони героїв (фото)
Вчора, 17:07
«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень
«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень
Вчора, 22:08

Політика

Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції
Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції
Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву
Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву
«Вишукують найбільш символічні об’єкти». Маляр пояснила причину удару РФ по Чернігову
«Вишукують найбільш символічні об’єкти». Маляр пояснила причину удару РФ по Чернігову
Міська рада Чернігова відмежувалася від виставки дронів, яку обстріляли росіяни
Міська рада Чернігова відмежувалася від виставки дронів, яку обстріляли росіяни
Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі
Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі
Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції
Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Економіст Ігор Ліпсіц: Із Росією відбувається приблизно те саме, що трапилося з Кубою
22K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
7341
Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри
6848
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
5524
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику
5403
Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів

Новини

Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту