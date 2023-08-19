Позували на ґанку, прикрашеному соняхами: Зеленський зустрівся з королем Швеції

Володимир та Олена Зеленські розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони

Глава Української держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку

У межах візиту до Королівства Швеція президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією. Про це інформує Офіс Президента.

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Глава Української держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

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«Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив підтримку з боку Швеції українських громадян, які були змушені шукати тимчасовий прихисток у цій країні, рятуючись від російської агресії. Окремо Глава Української держави подякував Їх Королівським Величностям та королівській родині Швеції за велику увагу до потреб цих людей.

Володимир та Олена Зеленські також розповіли про наслідки розв’язаної РФ агресивної війни й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.

Нагадаємо, Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

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У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленьский повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами.

Раніше стало відомо, що парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн).

До слова, Зеленський анонсував восени проведення першого Форуму оборонних індустрій, метою якого є збір українських та іноземних виробників зброї для створення нових безпечних рішень на світовому рівні.