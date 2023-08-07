Польща цьогоріч проведе найбільший військовий парад з 1989 року

На військовому параді на Віслостраді у Варшаві буде представлена техніка польського, американського та корейського виробництва

У межах цьогорічного святкування Дня Війська Польського (15 серпня) відбудеться найбільший та найсучасніший показ польських Збройних сил з 1989 року. Про це в ефірі Польського радіо 24 розповів пресофіцер 1-ї Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський.

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За словами організаторів, на військовому параді на Віслостраді у Варшаві буде представлена техніка польського, американського та корейського виробництва.

Пьотровський також зазначив, що серед заходів будуть десятки військових пікніків: «Кожен, хто бажає приєднатися до нашого святкування, бо слід підкреслити, що День Війська Польського - це насамперед свято кожного поляка. І будь-хто, хто прагне спостерігати в прямому ефірі або через медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, яка зараз у використанні або незабаром надійде на озброєння Війська Польського».

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«Парад з нагоди Дня Війська Польського повертається після трирічної перерви. 15 серпня, у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків, на вулиці столиці вийдуть солдати різних формувань. Разом із польськими вояками маршируватимуть військові зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що польські бойові гелікоптери почали контролювати польсько-білоруський кордон.

Також міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій та загроз з боку Білорусі, які можуть виникнути внаслідок передислокації «вагнерівців».

Керівники обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з Білоруссю та принципи постійної співпраці між Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії. Вони узгодили заходи щодо реагування на поточні та можливі майбутні провокації та загрози, що можуть виникнути з боку Білорусі.

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В повідомленні міністерства внутрішніх справ Литви зазначається, що обидві сторони наголосили на ефективній та міцній польсько-литовській співпраці у сфері безпеки.