3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще утриматися від поїздок автомобілем

3 жовтня відзначається Всесвітній день смузі, Всесвітній день грибників, День технаря або День техніків. Віряни вшановують пам'ять Діонісія Ареопагіта.

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День технаря або День техніків

Щорічно 3 жовтня відзначають День технаря або День техніків.

Спочатку цей день був запроваджено з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар’єру в технічній сфері. Вперше дату запропонували у 1998 році на сайті techies.com за підтримки мереж CNET. З усвідомленням того, що у майбутньому технології інтегрують у наше повсякденне життя, виникла потреба професійного технічного підковування школярів і студентів.

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Всесвітній день смузі

Починаючи з 2015 року в багатьох країнах 3 жовтня відзначається Всесвітній день смузі (Global Smoothie Day).

Всесвітній день смузі був заснований у 2015 році Реа Мехта (Rhea Mehta), молекулярним токсикологом і провідним експертом з питань здоров’я та добробуту з Канади. Після подолання проблем з травленням шляхом зміни раціону та способу життя, що включало регулярне вживання смузі, змішаних з цільнозерновими продуктами, Реа вирішила заснувати день, присвячений цьому поживному напою. Цей день покликаний підкреслити, що змішування цільних продуктів у смузі – це простий і приємний спосіб отримати необхідні поживні речовини.

Ініціатор цього свята – молекулярний токсиколог та консультант щодо здорового харчування Рей Мехта. Мета створення дня смузі – донести до людей, наскільки важливе здорове харчування.

Всесвітній день грибників

Всесвітній День грибників (World Mushroom Picking Day) святкують 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі «тихого полювання» охоче відзначають його. 3 жовтня – ідеальний день для того, щоб піти по гриби.

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Джерела походження свята точно не встановлені, нема інформації про його заснування. Якщо знаєте, напишіть нам.

Але відомо, що гриби були однією з важливих складових харчування наших пращурів, які займалися землеробством та збиральництвом. Та й популярність події активно поширилась у соцмережах.

Яке сьогодні релігійне свято

3 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Діонісія Ареопагіта. За церковними переказами він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом в своєму місті. Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. На жаль через рік Діонісій загинув від рук язичників. Вважається, що святий написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та сильно вплинули на розвиток християнської філософії.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендується проводити будь-які хірургічні втручання.

Утримайтесь від поїздок автомобілем, це може бути небезпечним.

Обережно користуйтеся гострими предметами.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: пливуть низькі темні хмари – можливий снігопад та сильний холод;

Горобці зграйками перелітають з одного місця на інший – чекайте на негоду;

Галки зібралися зграєю та кричать – прийде ясна погода;

Миші копають нори на південному боці – до холодної зими.

Пам’ятні події 3 жовтня

382 рік – римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;

1533 рік – жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;

1621 рік – перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином;

1863 рік – президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;

1866 рік – за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;

1875 рік – у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;

1906 рік – міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік – у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік – відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 рік – у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;

1929 рік – Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 рік – Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;

1935 рік – розпочинається італійсько-абіссинська війна;

1942 рік – німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 рік – створюють Всесвітню федерацію профспілок;

1945 рік – у віці 10 років Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів і завойовує другий приз;

1952 рік – Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 рік – у Лос-Анджелесі розробляють перший відеозапис на магнітну стрічку;

1973 рік – пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкривають в Києві;

1990 рік – завершується процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно святкується як День Німецької єдності;

2003 рік – філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;

2013 рік – Україна стає асоційованим членом CERN.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Іван, Павло, Петро, Феоген, Феодосія, Ядвіга, Рустика.