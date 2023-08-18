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18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія
фото з відкритих джерел

Цього дня не можна сваритися, ледарювати і лихословити

18 серпня відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози, День «Ніколи не здавайся» та День протизаплідних таблеток. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія. 

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день дослідження раку молочної залози (World Breast Cancer Research Day), який відзначається 18 серпня, є глобальним визнанням досліджень, що змінюють життя людей і спрямовані на подолання раку молочної залози. Це день, щоб підкреслити важливість пошуку ліків від раку молочної залози і продемонструвати підтримку спільноти людей, які страждають на рак молочної залози, поза межами традиційного жовтневого місяця підвищення обізнаності про цю проблему.

Перші зафіксовані ознаки раку молочної залози датуються приблизно 3000 роком до нашої ери в Стародавній Греції. Починаючи з 1970-х років, дослідження та лікування раку молочної залози стають дедалі ефективнішими, що призводить до збільшення кількості позитивних діагнозів та зменшення кількості смертельних випадків. Починаючи з 1960-х років, інформаційна кампанія зазнала значного зростання, що призвело до глобального розуміння важливості регулярних медичних оглядів.

День «Ніколи не здавайся»

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День «Ніколи не здавайся» та День протизаплідних таблеток. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія. відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Це день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили ніколи не здаватися.

Вперше День «Ніколи не здавайся» та День протизаплідних таблеток. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія. відзначається 18 серпня і присвячений відзначався у 2019 році і був затверджений місцевими підприємцями міста Кнокке, Бельгія. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю.

Поняття мотивації та її вплив на людський мозок вивчали з давніх часів. Такі філософи, як Платон і Аристотель, досліджували роль бажань, задоволень і болю в мотивації людини. Рене Декарт в епоху Відродження наголошував на силі волі як рушійній силі мотивації.

День протизаплідних таблеток

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День протизаплідних таблеток – це можливість визнати і зрозуміти важливість протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я. Ці таблетки зробили революцію у сфері планування сім’ї та жіночого здоров’я, пропонуючи ефективний, безпечний і зручний метод запобігання вагітності.

У всіх жінок різний і неоднозначний досвід застосування протизаплідних таблеток, що значно залежить і від вибору правильного типу та бренду. Дехто відчуває полегшення від акне, спазмів і набув впевненості у запобіганні вагітності, тоді як інші відчувають зміни настрою та фізичний дискомфорт.

Протизаплідні таблетки залишаються життєво важливим інструментом планування сім’ї та жіночого здоров’я. Розуміння типів, використання, переваг та потенційних ризиків є важливим для прийняття зважених рішень. Консультація з лікарем має вирішальне значення для пошуку найкращого методу, який відповідає індивідуальним потребам та уподобанням.

Яке сьогодні релігійне свято

18 серпняі відзначається день згадки про святого мученика Євсигнія. Народився в середині III століття у місті Антиохія. Протягом 60 років свого життя він військово служив у арміях різних римських імператорів. За часів правління імператора Костянтина Великого, на початку його царювання, Євсигній став свідком дивовижного події на небі – явища зоряного хреста. Це подія вразила його серце.

Зі старістю, Євсигній вирішив залишити військову службу та віддати своє життя молитві та відвідуванню божествених храмів. Його дні пройнялися духовними роздумами та спілкуванням з Вищим. Він дожив до часів імператора Юліана Відступника, який намагався відновити панування язичництва.

За доносом одного з громадян міста повстав перед судом Юліана через те, що сповідував християнство. Сталося це 362 року. Безбоязно викрив Євстигній правителя в відступі від Христа і розповів про дивовижну з'яву хреста, свідком якої він був в молодості. Однак Юліан не пожалів старість святого і відтяв тому голову.

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Що не можна робити цього дня

  • Наші предки вірили, що заборонено цього дня запивати хліб квасом або їсти його без цибулі і солі.
  • Не рекомендується залишати дітей наодинці в кімнаті.
  • Не можна сваритися, ледарювати і лихословити.

Народні прикмети і традиції 

  • На поверхню води спливають п'явки – піде дощ;
  • З-під землі вилізли земляні черв'яки – дощитиме;
  • Чайки почали купатися у воді – до негоди
  • Ввечері чути відлуння далеко – наступного дня буде тепло.

Пам’ятні події 18 серпня

  • 293 рік до н. е. – засновують найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери;
  • 1201 рік – засновують місто Рига (Латвія);
  • 1649 рік – Богдан Хмельницький підписує з польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Україна на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримуває автономію, а козацький реєстр встановили в розмірі 40 тисяч осіб;
  • 1743 рік – Джек Бротон формулює правила боксу;
  • 1786 рік – засновують Рейк'явік;
  • 1826 рік – шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;
  • 1868 рік – досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент – гелій;
  • 1920 рік – ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надавала право голосувати жінкам;
  • 1941 рік – працівники НКВС підривають Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зоні та червоноармійців;
  • 1962 рік – Рінго Старр вперше виступає як ударник групи «Бітлз»;
  • 1992 рік – засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (від 1996 – орден «За заслуги»);
  • 2006 рік – у Києві починається IV Всесвітній форум українців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

Теги: свята орден правила реєстр місто Україна смерть Латвія Бельгія астроном

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