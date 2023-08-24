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Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним
Пам'ять терориста Пригожина вирішили вшанувати в одному із російських міст
фото з відкритих джерел

Мешканці Ростова несуть квіти та свічки до цирку, аби згадати про ватажка ПВК «Вагнер» 

Стихійний меморіал на честь загиблих терористів засновників ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна з'явився у центрі російського Ростова. Мешканці міста вирішили нести квіти та свічки до будівлі цирку, що став одним із символів заколоту вагнерівців. Про це пише 1rnd.

Як розповіли 1rnd читачі, біля будівлі цирку з'явилися фотографії Пригожина та Уткіна. Їх поставили на імперський прапор із девізом «Ми росіяни, з нами Бог». Поряд із портретами вже є свічки та квіти. Імпровізований меморіал символічно  знаходиться відразу поряд із пам'ятником клоуну Олегу Попову, який помер у Ростові на гастролях.

Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним фото 1

Ростовський цирк став одним із візуальних символів заколоту  «Вагнера», у Ростові. Фотографія танка, що стояв у воротах цирку, облетіла усі світові медіа. Яскраво виглядали і найманці ПВК, які несли чергування на лавці поруч із бронзовим Поповим.

Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним фото 2

Нагадаємо, літак Євгена Пригожина розбився ввечері 23 серпня – через два місяці після початку заколоту. Загинуло 10 людей, які були на борту. Це три члени екіпажу та 7 представників керівництва ПВК. Разом із Пригожиним загинув і командир «Вагнера», ​​Дмитро Уткін. Також, серед загиблих є новочеркасець, який міг бути охоронцем Пригожина.

Пізніше  російський диктатор Володимир Путін відреагував на смерть терориста, очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у Тверській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Він мав помилки, але він домагався потрібних результатів і для себе, і для спільної справи, як от в останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом працював не тільки в нас в країні, але й за кордоном, зокрема в Африці», – сказав очільник країни-терористки.

До слова, президент РФ повідомив, що власник ПВК «Вагнер» лише вчора повернувся з Африки.

Також російський диктатор висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Як заявив Путін, «вагнерівці» зробили вагомий внесок «у боротьбу з нацизмом в Україні».

До слова, неконтрольовані «вагнерівці» можуть бути загрозою для інших країн. Ймовірно питання щодо найманців стане загальним викликом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере.

«Мене вже вдруге за день про нього запитують. Таке відчуття, що я на похоронах у нього знаходжусь. Нам стільки смертей приніс уряд РФ, включно з Пригожиним. Нічого гарного про цих людей я сказати не можу, кажу вам відверто», – сказав він. Водночас Зеленський зауважив, що наразі треба думати про 20 тисяч найманців «Вагнера», які після смерті Пригожина залишились без контролю й можуть бути загрозою для інших країн.

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Теги: путін диктатор ПВК Вагнера квіти президент Володимир Зеленський смерть літак прапор росіяни

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