Через негоду частина Росії опинилася під водою (фото, відео)

Внаслідок паводка та прориву дамби в Уссурійську, у Примор’ї залишаються затопленими понад 700 будинків

У російському Примор’ї, внаслідок паводка та прориву дамби в Уссурійську, залишаються затопленими понад 700 будинків, а від основних трас відрізано 21 населений пункт. Із затоплених районів евакуювали понад 4,7 тис. осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що через повені, викликані тайфуном «Ханун», Примор’я буквально пішло під воду. Найважча ситуація склалася в Уссурійську, де через повінь вулицями міста розлився мазут. Місцями будинки стояли затопленими по дах.

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Як пишуть місцеві Telegram-канали, мешканці приватного сектору Уссурійська втратили свої будинки – через повінь вони зруйновані непридатні для проживання. Люди намагаються реанімувати побутову техніку, висушити просочені брудом меблі та вирішують, як виживати у зруйнованих будинках із настанням холодів. Також розшукують зниклих під час затоплення людей.

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Затоплення у Примор’ї фото з соцмереж

Нагадаємо, у липні Москву накрила сильна злива зі шквальним вітром. Через зливу в Москві виникла річка. Крім того, через негоду в Москві в обох палатах парламенту дахи не впоралися з водою.

До слова, 4 серпня сильні зливи спричинили повені в північних, північно-західних та деяких частинах центральної Словенії.