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Через негоду частина Росії опинилася під водою (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Через негоду частина Росії опинилася під водою (фото, відео)
В Уссурійську через повінь вулицями міста розлився мазут
фото з соцмереж

Внаслідок паводка та прориву дамби в Уссурійську, у Примор’ї залишаються затопленими понад 700 будинків

У російському Примор’ї, внаслідок паводка та прориву дамби в Уссурійську, залишаються затопленими понад 700 будинків, а від основних трас відрізано 21 населений пункт. Із затоплених районів евакуювали понад 4,7 тис. осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що через повені, викликані тайфуном «Ханун», Примор’я буквально пішло під воду. Найважча ситуація склалася в Уссурійську, де через повінь вулицями міста розлився мазут. Місцями будинки стояли затопленими по дах.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, мешканці приватного сектору Уссурійська втратили свої будинки – через повінь вони зруйновані непридатні для проживання. Люди намагаються реанімувати побутову техніку, висушити просочені брудом меблі та вирішують, як виживати у зруйнованих будинках із настанням холодів. Також розшукують зниклих під час затоплення людей.

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Затоплення у Примор’ї
фото з соцмереж

Нагадаємо, у липні Москву накрила сильна злива зі шквальним вітром. Через зливу в Москві виникла річка. Крім того, через негоду в Москві в обох палатах парламенту дахи не впоралися з водою.

До слова, 4 серпня сильні зливи спричинили повені в північних, північно-західних та деяких частинах центральної Словенії

Теги: росія негода повінь будинок місто

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