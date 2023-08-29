Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ

Раніше віряни святкували це церковне свято 11 вересня, однак від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України переходять на новоюліанський календар

У зв'язку із переходом на новий юліанський календар свято Усікновення глави Іоана Хрестителя цього року буде святкуватися 30 серпня, а не 11 вересня, як раніше. Це рішення було прийняте Священним Синодом в рамках реалізації календарної реформи. Про це повідомив Євстратій Зоря, заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (ПЦУ), посилаючись на Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Православної Церкви України (УПЦ/ПЦУ) Епіфанія.

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Рішення «Про внесення змін до Церковного календаря Православної Церкви України» було ухвалено на засіданні Священного Синоду 14 липня 2023 року.

За поданням синодальної Календарної комісії Священний Синод вирішив:

Внести до офіційного Церковного календаря Православної Церкви України зміни згідно з пропозиціями синодальної Календарної комісії (за додатком).

У зв’язку з рішенням про впровадження з 1 вересня 2023 р. в Православній Церкві України новоюліанського календаря, яке має бути затверджене Помісним Собором, запропонувати громадам пам’ять Усікновення глави Іоана Хрестителя перенести з 11 вересня на 30 серпня 2023 р. – в постовий день, який є найближчим до дати за новоюліанським календарем (29 серпня).

До цього віряни святкували це церковне свято 11 вересня, однак від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України переходять на новоюліанський календар, тому дата святкування змінюється.

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Починаючи з 2024 року, святкування Усікновення глави Івана Предтечі буде припадати на 29 серпня. У цьому році вирішили відмовитися від об'єднання двох великих церковних свят: Усікновення глави Івана Предтечі за новим юліанським календарем та вшанування Нерукотворного Образу за старим календарем. Митрополит ПЦУ Євстратій Зоря зазначив, що відповідне рішення в рамках імплементації календарної реформи було ухвалене Священним Синодом.

Нагадуємо, що усі церкви, незалежно від того за яким календарем вони живуть, святкують свято Усікновення глави Іоанна предтечі 29 серпня. Тож у церквах, котрі служать за старим стилем, це свято припадає на 11 вересня за Григоріанським календарем.