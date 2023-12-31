31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня

31 грудня відзначається Переддень Нового року та Всесвітня година миру. У церковному календарі – Щедрий вечір або Маланка.

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Переддень Нового року

Переддень Нового року – останній день року, в який починаються урочистості із зустрічі наступного року. Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом. Святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня.

В Україні переддень Нового року є робочим днем​​, однак сімейні застілля та святкування починаються ввечері, до настання самого Нового року, коли зазвичай проводжають «старий рік».

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Всесвітня година миру

Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.

Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, то:

влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);

увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;

заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);

зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить;

намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;

для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.

Яке сьогодні релігійне свято

Увечері 31 грудня, в переддень календарного нового року відзначається Щедрий вечір, Василів вечір або Маланка. Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями у перший день нового року слов'яни вшановували богів Васильчика і Маланку. Згідно з легендою, у бога Ладо була дочка Маланка, яку викрав змій і ув'язнив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов'язала цей день із пам'яттю про двох святих: Василія Великого Кесарійського і преподобної Меланії Римлянки. Василій Великий був визначним церковним діячем, одним з отців Церкви та архієпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Меланія була черницею і меценаткою: відома тим, що будувала церкви, допомагала нужденним і піклувалася про хворих у часи занепаду Римської імперії.

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У Щедрий вечір ряджена молодь ходила по домівках, співала щедрівки, за що господарі їх щедро віддячували: пригощали оладками, пирогами, ковбасами. Щедрівками вітали господарів зі святом. Самі щедрування супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками: наприклад, водили Козу та грали у Меланку. Також важливим ритуалом Щедрого вечора були дівочі ворожіння.

Головна страва Щедрого вечора – кутя. Якщо на Різдво готують багату кутю, то на Маланку – щедру кутю. На відміну від багатої, її можна заправляти скоромниною (м'ясом та салом).

Що не можна робити цього дня

Не варто брати і давати гроші в борг, інакше проблеми з фінансами переслідуватимуть весь рік.

У цей день не можна братися за щось нове.

Не варто виносити сміття з хати.

Не можна лаятися.

Народні прикмети

Відлига означає, що літо буде дощовим.

Якщо на вулиці туман, то урожай буде багатим.

Якщо цього дня тепла погода, то весна прийде пізно, а літо буде дощовим.

Східний вітер дме до потепління, а північний – до морозів.

Пам’ятні події 31 грудня

1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).

1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Чеських Будейовиць до Лінца).

1808 – французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1899 – початок ефемеридного часу (року).

1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.

1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 – «Бій у Баренцевому морі» або «Новорічний бій» між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.

1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).

1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.

1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 м.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Петро, Меланія.