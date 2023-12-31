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31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 грудня – Переддень Нового року
фото з відкритих джерел

Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня

31 грудня відзначається Переддень Нового року та Всесвітня година миру. У церковному календарі – Щедрий вечір або Маланка.

Переддень Нового року

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Переддень Нового року – останній день року, в який починаються урочистості із зустрічі наступного року. Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом. Святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня.

В Україні переддень Нового року є робочим днем​​, однак сімейні застілля та святкування починаються ввечері, до настання самого Нового року, коли зазвичай проводжають «старий рік».

Всесвітня година миру

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.

Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, то:

  • влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);
  • увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;
  • заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);
  • зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить;
  • намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;
  • для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.

Яке сьогодні релігійне свято

31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Увечері 31 грудня, в переддень календарного нового року відзначається Щедрий вечір, Василів вечір або Маланка. Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями у перший день нового року слов'яни вшановували богів Васильчика і Маланку. Згідно з легендою, у бога Ладо була дочка Маланка, яку викрав змій і ув'язнив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов'язала цей день із пам'яттю про двох святих: Василія Великого Кесарійського і преподобної Меланії Римлянки. Василій Великий був визначним церковним діячем, одним з отців Церкви та архієпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Меланія була черницею і меценаткою: відома тим, що будувала церкви, допомагала нужденним і піклувалася про хворих у часи занепаду Римської імперії.

У Щедрий вечір ряджена молодь ходила по домівках, співала щедрівки, за що господарі їх щедро віддячували: пригощали оладками, пирогами, ковбасами. Щедрівками вітали господарів зі святом. Самі щедрування супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками: наприклад, водили Козу та грали у Меланку. Також важливим ритуалом Щедрого вечора були дівочі ворожіння.

Головна страва Щедрого вечора – кутя. Якщо на Різдво готують багату кутю, то на Маланку – щедру кутю. На відміну від багатої, її можна заправляти скоромниною (м'ясом та салом).

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто брати і давати гроші в борг, інакше проблеми з фінансами переслідуватимуть весь рік.
  • У цей день не можна братися за щось нове.
  • Не варто виносити сміття з хати.
  • Не можна лаятися.

Народні прикмети

  • Відлига означає, що літо буде дощовим.
  • Якщо на вулиці туман, то урожай буде багатим.
  • Якщо цього дня тепла погода, то весна прийде пізно, а літо буде дощовим.
  • Східний вітер дме до потепління, а північний – до морозів.

Пам’ятні події 31 грудня

  • 1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
  • 1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Чеських Будейовиць до Лінца).
  • 1808 – французький вчений Жозеф Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
  • 1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
  • 1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
  • 1899 – початок ефемеридного часу (року).
  • 1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.
  • 1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
  • 1942 – «Бій у Баренцевому морі» або «Новорічний бій» між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.
  • 1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
  • 1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).
  • 1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
  • 1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.
  • 1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.
  • 2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі – 509 м.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Михайло, Петро, Меланія.

Теги: свята традиції свято

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