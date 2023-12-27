27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна шити і в'язати

27 грудня відзначається День вирізання сніжинок та Міжнародний день готовності до епідемій. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Стефана.

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День вирізання сніжинок

День вирізання сніжинок – це особливе зимове свято, що припадає на різдвяно-новорічний період. Цей день має коріння в японському мистецтві оригамі та кірігамі, яке практикується з 17-го століття. Воно полягає у складанні паперу в кілька разів (оригамі), а потім його розрізанні (кірігамі) для створення складних сніжинок, кожна з яких є унікальною.

Вирізання сніжинок – це веселе заняття, яке є популярним у різдвяному декоруванні. Є різноманітні креативні способи декору з використанням цих сніжинок. Все, що вам потрібно – це ножиці та папір, а головне – отримати задоволення від створення цих прикрас.

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Міжнародний день готовності до епідемій

13 листопада 2020 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 27 грудня Міжнародним днем готовності до епідемій.

Як показала пандемія коронавірусу, великі інфекційні захворювання та епідемії чинять руйнівний вплив на життя людини, що завдає шкоди довгостроковому соціальному та економічному розвитку. Глобальні кризи в галузі охорони здоров'я загрожують перевантажити і без того перенапружені системи охорони здоров'я, порушити глобальні ланцюжки постачань і непропорційно зруйнувати засоби для існування людей, особливо жінок і дітей, а також економіку найбідніших і найуразливіших країн.

Яке сьогодні релігійне свято

27 грудня в церковному календарі – День святого апостола, первомученика і архидиякона Стефана. Святий Стефан був одним з сімдесяти апостолів, які проповідували християнство в перших століттях. Він був також першим мучеником, який постраждав за свою віру від юдейських правителів.

Стефана звинуватили в наклепі на пророка Мойсея. Тоді архідиякон виголосив промову, проповідуючи Христа. У переказах сказано, що в цей момент він побачив над собою відкрите небо і Господа Ісуса Христа. І Стефан голосно сказав про це. Тоді ті, хто засідав у суді, накинулися на нього і поволокли за місто, де побили камінням. Стефан загинув і став першим християнським мучеником.

Що не можна робити цього дня

Не можна відмовляти нужденним.

Не варто працювати.

Не можна рубати дрова.

Не можна шити і в'язати.

Народні прикмети

Сонце і мороз – рік буде урожайним.

На деревах іній – до великого урожаю зернових.

Сильний снігопад – до великого урожаю ягід та грибів.

Якщо в небі літає багато маленьких птахів, то будуть снігопади.

Пам’ятні події 27 грудня

537 – У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.

1648 – тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.

1932 – Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та «обов'язкового запису паспортів». Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків.

1932 – У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5945 місць.

1934 – Політбюро ЦК ВКП(б) своєю Постановою № 488 «Об Украине» ухвалило депортувати 2000 «антирадянських» родин із прикордонних районів України та переселити 7-8 тис. господарств «ненадёжного элемента» з західної частини України на східну.

1945 – У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.

1959 – Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів.

1978 – Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію – першу за попередні 50 років.

1979 – Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.

1979 – За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.

1991 – незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

1994 – запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки».

1997 – введено в експлуатацію станцію метро «Печерська».

2008 – Під кодовою назвою «Литий свинець» в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.