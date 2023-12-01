У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
Цьогоріч Ханука 5783 (2023) триватиме з 7 грудня до 15 грудня
У столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору. Про це повідомляє JewishNews.
Зазвичай цей світильник, який запалюють впродовж восьми днів святкування Хануки, встановлюють безпосередньо перед святом. Цьогоріч Ханука 5783 (2023) триватиме з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.
Проте, за словами рабина, цьогоріч вирішили трохи раніше поставити як символ того, що світло завжди перемагає пітьму, і навіть небагато світла розганяє багато пітьми, як небагато добра перемагає багато зла – це основний меседж Хануки.
Раніше «Главком» писав про акт вандалізму, що стався у Києві, коли чоловік перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки.
Зокрема, у грудні 2020 року до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі невідомий перекинув один із символів єврейської общини. За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та оперативно встановили особу порушника.
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