11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лаятися, лихословити і влаштовувати гучні посиденьки

11 грудня, День заснування дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ», Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Віряни вшановують пам'ять преподобного Никона Сухого.

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День заснування дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ»

11 грудня у світі відзначається День заснування дитячого фонду ООН UNICEF – спеціалізованої структури, яку створили у 1946 р. ЮНІСЕФ – провідний лідер планети із захисту дитячих прав та інтересів, зв’язок між світом та дітьми, голос дітей і молоді. Дитячий фонд функціонує майже у 200 країнах світу для підтримки та захисту дітей від народження до виходу у доросле життя, для надання освіти, медичної допомоги, оздоровлення та розкриття потенціалу.

В Україні ЮНІСЕФ відкрив свої двері у 1997 р. заснуванням представництва у столиці. За ці роки організація надала українському уряду ресурси у грошовому еквіваленті 130 млн доларів. Це допомогло втілити у життя безліч робочих програм та платформ у сфері захисту прав та охорони здоров’я дітей.

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Міжнародний день танго

Вважають, що танго виникло в аргентинській столиці Буенос-Айресі. Танець та напрям музики є результатом змішань різних культур та народів – італійської, іспанської, африканської, культури гаучо тощо.

Існує легенда, що танго зародилося на розі вулиць Некочео та Суаресо в Буенос-Айрос. Популярності в Європі танго почало набувати в 1910-у році, в Парижі. В той час багато людей захотіли опанувати цей танець.

Танець танго навіть занесли до каталогу ЮНЕСКО як об’єкт всесвітньої культурної спадщини. Вперше День танго, звичайно, почали святкувати в Аргентині, а вже згодом свято стало міжнародним.

11 грудня було недарма обрано для святкування цієї події, адже саме в цей день народилися найвідоміший співак, композитор танго Карлос Гардель та найвпливовіший композитор музики танго – Хуліо де Карло. Спочатку влада Буенос-Айресу затвердила цю дату святкування в 1977 році, а вже через рік подію затвердили на національному рівні.

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Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

Щорічно 11 грудня відзначається Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

Відповідний день засновано у 1998 році за ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та приурочено до Всесвітньої наради з профілактики та боротьби з астмою, яка проходила в Барселоні.

Бронхіальна астма – це хронічна хвороба, яка характеризується нападами задухи та хрипами різного ступеню частоти й важкості. Найчастіше захворювання фіксують у дітей та молоді. Статистика говорить, що 10% дітей страждають на астму, хворих дорослих менше – 5%. Екологія дуже сильно впливає на захворюваність бронхіальною астмою, саме тому відсоток хворих серед жителів сільської місцевості нижче, ніж у жителів міста майже на півтора відсотка.

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму створений задля підвищення освіченості пацієнтів, медичного персоналу та суспільства загалом, покращення медичної допомоги хворим та привернення уваги до цієї хронічної хвороби.

Яке сьогодні релігійне свято

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Никона Сухого. Никон був ченцем в Києво-Печерській лаврі і 1096 року потрапив у полон до половецького князя Боняка. За ченця кочівники надіялися отримати чималий викуп, однак надії їхні були марними. В неволі Никон провів три роки, постійно молився і саме завдяки цьому отримав свободу. Страшні тортури стали причиною того, що преподобний сильно схуд. Саме за це він і отримав своє прізвисько – Сухий.

Що не можна робити цього дня

Дівчатам заборонялося мити голову та розчісувати волосся.

Не можна лаятися, лихословити і влаштовувати гучні посиденьки.

Краще не зустрічатися з тими людьми, які вам неприємні.

Народні прикмети і традиції

Навколо сонця світлі кола – врожай буде багатим;

Промені сонця опускаються донизу – чекайте на заметіль, піднімаються догори – до похолодання;

Зоряне і ясне небо вночі – вранці будуть заморозки;

Вдень тепло, а вночі заморозок – в квітні буде погожа погода;

На землі лежить сніг до холодного літа;

На небі сині хмари – чекайте на теплий дощ.

Пам’ятні події 11 грудня

220 рік – Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік – Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік – Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

969 рік – імператор Никифор II Фока вбитий руками своєї дружини Феофанії і її коханця, який невдовзі стає імператором Іоанном I Цимісхієм;

1098 рік – хрестоносці Боемунда Тарентського і Раймунда Сен-Жильського штурмом оволодівають сирійською фортецею Мааррет-ен-Нууман;

1474 рік – Ізабелла І Кастильська стає королевою Кастилії і Леону;

1688 рік – Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу;

1694 рік – Франциск І стає князем Парми;

1769 рік – у Великій Британії отримали патент на жалюзі;

1785 рік – імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видає патент про легалізацію масонських лож, та їх права;

1789 рік – засновують університет Північної Кароліни;

1815 рік – сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США;

1816 рік – Індіана стає 19 штатом США;

1844 рік – в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту як анестетик у стоматології;

1852 рік – у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1862 рік – громадянська війна в США: розпочинається перша битва під Фредеріксбургом;

1866 рік – стартує перша трансатлантична вітрильна регата;

1914 рік – у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештовує українського історика Михайла Грушевського;

1918 рік – до Одеси вступають війська Директорії УНР;

1924 рік – у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1936 рік – король Великої Британії Едвард VIII зрікається престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон;

1941 рік – Третій Рейх та Італія оголошують війну США;

1946 рік – американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер дарує 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;

1957 рік – музикант Джері Лі Льюїс одружується з 14-літньою кузиною;

1963 рік – Френк Сінатра платить викуп у $240 тисяч за свого сина;

1981 рік – лондонський Біг Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1993 рік – тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолює чарт США);

1997 рік – ухвалено Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів;

1998 рік – аеробус A310-200 «Тайських авіаліній» зазнає катастрофи біля аеропорту «Сурат Тані» (Таїланд), гине 101 людина;

2000 рік – в Австралії починається судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту;

2003 рік – в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — «Артхаус Трафік»;

2013 рік – невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.