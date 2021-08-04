4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується працювати в полі

Сьогодні в народі відзначається Марія Ягідниця

Сьогодні, 4 серпня, відзначаємо:

День народження шампанського

Неофіційне свято цінителів цього ігристого вина. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Періньон відкрив секрет приготування шампанського.

Також 4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини

У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія Ягідниця».

Історія

Марія була зцілена Ісусом від бісів і побачивши те, ким він є насправді, стала вірною послідовницею. Вона була поруч з ним не тільки у часи слави і піднесення, а й прийшла проводити в останню путь на Голгофу.

Однією з перших Марія Магдалина дізналася про воскресіння Христа, а згодом з його вченням обійшла всю Італію.

З легкої руки Папи Римського Григорія I, також відомого як Григорій Великий, католицька церква окреслила жінку, як блудницю. Лише у 1969 році, після досліджень вчених, Ватикан примирився з допущеною помилкою та визнав, що порочити Марію немає підстав.

Традиції

У цей день у наших предків склалася традиція вирушати в ліс за ягодами – чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.

Народні прикмети:

Рясна роса – буде сірий льон.

Гроза – буде хороший урожай зернових культур.

Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраною з ранку в ємність зі срібла.

Що не можна робити:

Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.

Виходити на вулицю після заходу сонця.

Ображатися.

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.