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    4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні не рекомендується працювати в полі - 4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні не рекомендується працювати в полі

    Сьогодні в народі відзначається Марія Ягідниця

    Сьогодні, 4 серпня, відзначаємо:

    • День народження шампанського
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    Неофіційне свято цінителів цього ігристого вина. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Періньон відкрив секрет приготування шампанського.

    • Також 4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини
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    У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія Ягідниця».

    Історія

    Марія була зцілена Ісусом від бісів і побачивши те, ким він є насправді, стала вірною послідовницею. Вона була поруч з ним не тільки у часи слави і піднесення, а й прийшла проводити в останню путь на Голгофу.

    Однією з перших Марія Магдалина дізналася про воскресіння Христа, а згодом з його вченням обійшла всю Італію.

    З легкої руки Папи Римського Григорія I, також відомого як Григорій Великий, католицька церква окреслила жінку, як блудницю. Лише у 1969 році, після досліджень вчених, Ватикан примирився з допущеною помилкою та визнав, що порочити Марію немає підстав.

    Традиції

    У цей день у наших предків склалася традиція вирушати в ліс за ягодами – чорною і червоною смородиною, чорницею. Господині займалися їх заготівлею на зиму. Тому святу Марію називали ягідницею.

    Народні прикмети:

    • Рясна роса – буде сірий льон.
    • Гроза – буде хороший урожай зернових культур.
    • Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраною з ранку в ємність зі срібла.

    Що не можна робити:

    • Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.
    • Виходити на вулицю після заходу сонця.
    • Ображатися.
    • Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

    Іменини

    Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.

    Теги: церква історія Ватикан урожай традиції
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    4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони