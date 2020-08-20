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    Суспільство

    20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні Всесвітній день комара - 20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Всесвітній день комара

    Обов'язково треба з'їсти хоча б три малинки

    20 серпня відзначаються такі свята:

    • День Марини-Пімени
    • Всесвітній день ліні
    • Всесвітній день комара.
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    У цей день церква шанує відразу двох святих - преподобного Пімена і мученика Маріна. Інші назви свята: «Маріна», «Пімен», «День хворих і сиріт». 20 серпня належало пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами. Ночі ставали прохолодними. За лелекам ворожили про осінь.

    Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Після його приходу до Печерського монастиря, одного разу вночі прийшли до нього ангели і здійснили обряд постригу в монахи, попередивши, що день одужання буде означати його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. У день смерті Пімена над церквою стало зображення трьох вогненних стовпів.

    Святий Марін, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капище зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

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    Народні прикмети 20 серпня:

    • Лелеки збираються відлітати 20 серпня - до холодної осені.
    • Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
    • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко - очікуємо гарної погоди.
    • Побачити, як летить лелека обіцяє щастя, здоров'я і хороший урожай.
    • Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби і навіть смерть.
    • Лелека, який стоїть на одному місці, до багатого врожаю.
    • Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.

    Традиції 20 серпня:

    • Вважалося, що в цей день ще можна зібрати останній урожай малини. А господині пекли традиційний малиновий пиріг. Звідси і друга назва свята Маріни-Малини.
    • Поминаючи Пімена Багатохворобливого, прийнято допомагати хворим, нужденним, бідним. За старих часів вірили, що за доброту і щедрість Господь обдарує господинь здоров'ям і благополуччям.
    • Починалася заготівля лікарських трав

    Що не можна робити 20 серпня:

    • Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.
    • Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано - для швидких рішень. Поспішні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків.
    • Ще в цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і т.д. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

    Іменинники 20 серпня:

    Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.

    церква свята традиції
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