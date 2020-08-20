20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні Всесвітній день комара

Обов'язково треба з'їсти хоча б три малинки

20 серпня відзначаються такі свята:

День Марини-Пімени

Всесвітній день ліні

Всесвітній день комара.

У цей день церква шанує відразу двох святих - преподобного Пімена і мученика Маріна. Інші назви свята: «Маріна», «Пімен», «День хворих і сиріт». 20 серпня належало пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами. Ночі ставали прохолодними. За лелекам ворожили про осінь.

Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Після його приходу до Печерського монастиря, одного разу вночі прийшли до нього ангели і здійснили обряд постригу в монахи, попередивши, що день одужання буде означати його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. У день смерті Пімена над церквою стало зображення трьох вогненних стовпів.

Святий Марін, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капище зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

Народні прикмети 20 серпня:

Лелеки збираються відлітати 20 серпня - до холодної осені.

Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко - очікуємо гарної погоди.

Побачити, як летить лелека обіцяє щастя, здоров'я і хороший урожай.

Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби і навіть смерть.

Лелека, який стоїть на одному місці, до багатого врожаю.

Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.

Традиції 20 серпня:

Вважалося, що в цей день ще можна зібрати останній урожай малини. А господині пекли традиційний малиновий пиріг. Звідси і друга назва свята Маріни-Малини.

Поминаючи Пімена Багатохворобливого, прийнято допомагати хворим, нужденним, бідним. За старих часів вірили, що за доброту і щедрість Господь обдарує господинь здоров'ям і благополуччям.

Починалася заготівля лікарських трав

Що не можна робити 20 серпня:

Вважається, що вночі на вулиці в цей день заборонено гуляти, тому що можна надовго захворіти.

Цей день добре підходить для планування майбутнього, але погано - для швидких рішень. Поспішні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Ще в цей день не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням і т.д. Предки вірили, що порушення цієї заборони призведе до пожежі.

Іменинники 20 серпня:

Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.