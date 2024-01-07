Головна Новини
search button user button menu button

7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня – Міжнародний день програмістів
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено займатися важкими домашніми справами

7 січня, Міжнародний день програмістів, Міжнародний день дурної ходьби. Віряни святкують Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

Міжнародний день програмістів

7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Професійне свято програмістів Міжнародний день програмістів (International Programmers Day) відзначають 7 січня щорічно. Це свято пов’язане з надзвичайно важливою на сьогодні професією. Люди, що займаються програмуванням, суттєво полегшують наше життя, даючи команди автоматизованим машинам.

Саме 7 січня стали вперше відзначати Міжнародний день програміста. Можна зустріти й інший варіант дати – День комп’ютерника і програміста, що відзначають на 256 день року, адже саме таке число відповідає максимальній кількості чисел, які можна виразити за допомогою 1 байта. Але IT-спільнота України 🇺🇦 відмовилась від його святкування через те, що воно мало російське коріння і сновним святом став саме Міжнародний день програмістів 7 січня.

Міжнародний день дурної ходи

7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

З 2012 року Міжнародний день дурної ходи відзначається 7 січня.

Ідея святкування навіяна славнозвісним скетчем із британського серіалу «Летючий цирк Монті Пайтона», де головний герой Джона Кліза є держслужбовцем, що дурною ходою направляється до міністерства. Саме у цей день січня була проведена перша демонстрація на честь дурної ходи. Люди вирішили не змінювати традиціям і тепер ця дата є постійною.

Організатори свята згодом отримали підтримку від самого Монті Пайтона і стали щорічно проводити фестивалі у чеському містечку Брно. Девізом людей, що виходять святкувати на вулиці, є: «Головне – отримуй задоволення».

День дурної ходи святкують у багатьох країнах Європи та світу: в Угорщині, Чехії, Австралії, Бразилії, Британії, Канаді та Ісландії. У Німеччині постійно проводять флешмоби, присвячені цьому дню.

Яке сьогодні релігійне свято

7 січня в церковному календарі – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Народився він у сім'ї праведної Єлизавети, яка походила з царської родини і була родичкою Діви Марії, та священнослужителя Захарія з Хеврону (неподалік Єрусалиму). Народився Іоан на півроку раніше за Ісуса Христа та дивом уникнув страшної смерті під час вбивства Вифлеємських немовлят. Майже все своє життя прожив у пустелі, а коли йому було 30 років, то Господь призвав його для проповіді ізраїльському народу.

Тоді як Іоан виконав своє призначення, то прийшов до річки Йордан, щоб там підготувати ізраїльтян до приходу Месії. В своїй проповіді він розповідав про відпущення гріхів. А тоді з'явився сам Ісус Христос і прийняв від Іоана хрещення. За це його і прозвали Хрестителем. Помер Іоан в муках, відкривши світові страшну правду про царя Ірода, який відтяв йому голову.

Читайте також: Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем

Що не можна робити цього дня

  • Не дозволяється лаятися, лихословити, сваритися.
  • Не варто приймати подарунків від чужих чи навіть рідних людей.
  • Заборонено займатися важкими домашніми справами.

Народні прикмети і традиції

  • Повний місяць до повенів навесні;
  • Морози стоять – незабаром прийде відлига;
  • Туман – добре вродять зернові;
  • Холодна та ясна погода – літо буде посушливим;
  • Сніжно і похмуро – чекайте на великий урожай.

Пам’ятні події 7 січня

  • 1558 рік – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;
  • 1610 рік – через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше побачив чотири найбільших супутники Юпітера;
  • 1714 рік – британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);
  • 1782 рік – у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;
  • 1785 рік – француз Жан-П'єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелітають з британського Дувра до французького Кале;
  • 1797 рік – Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використовує італійський триколор як національний прапор;
  • 1839 рік – день народження фотографії;
  • 1887 рік – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;
  • 1927 рік – роблять перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;
  • 1929 рік – у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;
  • 1929 рік – виходить друком один із перших пригодницьких коміксів – «Тарзан»;
  • 1949 рік – університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;
  • 1953 рік – президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;
  • 1979 рік – вторгнення в'єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;
  • 1980 рік – Індіра Ганді знов стає прем'єр-міністром Індії;
  • 1989 рік – наслідний принц Японії Акіхіто проголошується новим імператором;
  • 1992 рік – Португалія визнає незалежність України;
  • 1992 рік – телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;
  • 1999 рік – у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;
  • 2015 рік – теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу Charlie Ebdo і вбивають 12 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Афанасій (Опанас).

Теги: свято традиції університет хрещення прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 грудня – Всесвітній день української хустки
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня, 2023, 00:01
12 грудня – День сухопутних військ України
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 2023, 00:00
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 грудня, 2023, 00:00
Комунальник у Якутії наряджає ялинку
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
22 грудня, 2023, 15:02
25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
25 грудня, 2023, 00:20
26 грудня – Міжнародний день круп'є
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня, 2023, 00:30
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2023, 00:10
Освіта у Словаччині є гарним варіантом для українських абітурієнтів
Вища освіта у Словаччині: які можливості є у молоді з України
22 грудня, 2023, 23:00
Король Чарльз звернеться зі своїм посланням стоячи на тлі живого дерева
Екологія, подяки та ялинка з апельсинами: ЗМІ розповіли, якою буде різдвяна промова короля Великої Британії
25 грудня, 2023, 10:32

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
47K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
32K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
18K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
18K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
14K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
5 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua