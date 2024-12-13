Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця

Захисник виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ

За особистий героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Воробця.

Третього грудня 2024 року поліг львів’янин Володимир Воробець, який виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ по захисту України від російськиз щагарбників . Про це повідомила Львівська міська рада.

Володимир Воробець народився 11 вересня 1986 року у Львові. Навчався у ліцеї № 18 Львівської міської ради. Після навчання проходив строкову військову службу у Львові.

Понад десять років пропрацював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Факро Львів». У вільний час захоплювався футболом. За словами близьких, був надзвичайно доброю, дружелюбною та веселою людиною.

Впродовж 2015-2017 років виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Із перших місяців повномасштабного вторгнення РФ Володимир Воробець став на захист держави від загарбників фото: Львівська міська рада

Із перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави від загарбників. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ.

За особистий героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест».

Життя захисника обірвалося третього грудня 2024 року. 11 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося прощання з полеглим воїном. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок герой віднайшов вічний спокій на Личаківському кладовищі.

У Володимира Воробця залишилися мама, син, донька та сестра з родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.