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Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця
Захисник виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ
фото з відкритих джерел

За особистий героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Воробця.

Третього грудня 2024 року поліг львів’янин Володимир Воробець, який виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ по захисту України від російськиз щагарбників . Про це повідомила Львівська міська рада.  

Володимир Воробець народився 11 вересня 1986 року у Львові. Навчався у ліцеї № 18 Львівської міської ради. Після навчання проходив строкову військову службу у Львові.

Понад десять років пропрацював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Факро Львів». У вільний час захоплювався футболом. За словами близьких, був надзвичайно доброю, дружелюбною та веселою людиною.

Впродовж 2015-2017 років виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Із перших місяців повномасштабного вторгнення РФ Володимир Воробець став на захист держави від загарбників
Із перших місяців повномасштабного вторгнення РФ Володимир Воробець став на захист держави від загарбників
фото: Львівська міська рада

Із перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави від загарбників. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ.

За особистий героїзм був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест».

Життя захисника обірвалося третього грудня 2024 року. 11 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося прощання з полеглим воїном. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок герой віднайшов вічний спокій на Личаківському кладовищі.  

У Володимира Воробця залишилися мама, син, донька та сестра з родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна Львів незалежність українці хвилина мовчання

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