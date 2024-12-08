Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ

Амбасада закликала громадян США в Україні до «особливої обережності»

Посольство США в Україні у неділю 8 грудня попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Амбасада закликала громадян США в Україні до «особливої обережності» у зв'язку зі «зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України».

«Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги», – сказано у заяві посольства.

Дипломати рекомендували визначте місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.