Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ
Посольство США попередило про небезпеку
фото з відкритих джерел

Амбасада закликала громадян США в Україні до «особливої обережності»

 

Посольство США в Україні у неділю 8 грудня попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Амбасада закликала громадян США в Україні до «особливої обережності» у зв'язку зі «зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України».

«Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком «Повітряна тривога» на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги», – сказано у заяві посольства.

Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ фото 1

Дипломати рекомендували визначте місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. 

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп укриття Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпеки
30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпеки
4 грудня, 16:32
Після обрання президентом Дональда Трампа адміністрація Байдена прагне встигнути передати Україні схвалену військову допомогу
Зеленський: США готують пакет військової допомоги Україні на $725 млн
30 листопада, 22:05
Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadows – Bloomberg
Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadows – Bloomberg
26 листопада, 04:38
Пропозиція імпортних огірків зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців
Вартість популярного овочу в Україні знову зросла
24 листопада, 09:15
Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру
Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру
22 листопада, 21:00
Зеленський звернувся до українців та світу
Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
17 листопада, 22:30
Вночі ворожі БпЛА атакували столицю
У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку
16 листопада, 05:15
Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії
Чи припинить Трамп постачання зброї та допомоги в Україну? Прогноз Politico
15 листопада, 20:12
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
15 листопада, 13:11

Події в Україні

Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ
Посольство США попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ
Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії
Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії
Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
Відомий комбат очолив новий полк та звернувся до українців
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
ЗСУ зачистили один із кварталів міста Часів Яр
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
Курська область стала кладовищем для російської техніки – Forbes
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 грудня 2024
21K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР
19K
Офіцер відмовився воювати за Україну через членство у «Свідках Єгови». Що вирішив суд
8790
Обвал рубля. Російський економіст-«іноагент» дав прогноз на 2025 рік
7216
Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ

Новини

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Вчора, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Вчора, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Вчора, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua