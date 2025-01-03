Президента Південної Кореї можуть арештувати слідчі, розпочались сутички

Люди, які підтримують відстороненого президента Юн Сук Йоля, мітингують біля його офіційної резиденції в Сеулі

Слідчі у справі президента Південної Кореї прибули до нього до резиденції для його арешту

Слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Єля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави. Про це повідомляє агентство Yonhap News Agency.

«Прокурорам та слідчим перешкоджає служба безпеки президента перед резиденцією», – сказав агентству представник поліції.

Слідчі пред'явили ордери на затримання Юн Сок Єля та обшук резиденції, але глава служби безпеки відмовився впустити їх до будівлі, зазначає агентство.

Прихильники Юн Сок Йоля зібралися перед президентською резиденцією. Близько 20 осіб з поліції та управління з розслідування корупції щодо високопосадовців змогли проникнути до резиденції тимчасово відстороненого, але чинного президента Південної Кореї, незважаючи на опір його прихильників. Для підтримки порядку у районі резиденції знаходиться близько 2,7 тис. поліцейських.

Yonhap News Agency зазначає, що слідча група для застосування ордера на арешт має час до понеділка. Раніше цього тижня суд видав ордер на арешт Юн Сок Йоля, його звинувачують в оголошенні 3 грудня воєнного стану, спробі організації заколоту та зловживанні владою. Слідчі запросили ордер на арешт після того, як президент проігнорував три повістки на допит.

Адвокат Юн Сок Йоля має намір звернутися до суду, оскільки вважає ордер на арешт недійсним.

«Виконання незаконного та недійсного ордера не є законним», – заявив юрист агентству.

Нагадаємо, раніше у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

У Південній Кореї заарештовано кількох посадових осіб, які, ймовірно, причетні до оголошення військового становища, зокрема колишній міністр оборони Кім Ен Хен, нинішній і колишній керівники розвідувального командування міністерства оборони Мун Сан Хо і Но Сан Вона.