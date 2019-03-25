75 жінок просять допомогти повернутись в Україну з Сирії – Чубаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На території Сирійської Арабської Республіки наразі відсутні дипломатичні установи України

На адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

«Останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на мою адресу, як народного депутата України, стали надходити звернення жінок — громадян України різних національностей, які, в силу різних життєвих обставин, опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну», — написав він.

Він додав, що на сьогодні в Меджлісі кримськотатарського народу відомо про 75 осіб (21 жінка, 54 малолітніх дітей), які перебувають у важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою.

Меджліс кримськотатарського народу взаємодіє з Міністерством закордонних справ України з метою надання допомоги громадянам України, які опинилися в скрутному становищі за межами своєї країни.

«Оскільки на території Сирійської Арабської Республіки наразі відсутні дипломатичні установи України, просимо осіб, що володіють конкретними відомостями про випадки перебування в Сирії громадян України, які шукають захисту у власної держави і не мають можливості зв’язатися з нами, інформувати за адресою: Chubarov.Refat@rada.gov.ua», — додав Чубаров.