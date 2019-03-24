У Сирії підірвався автомобіль з журналістами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сирія, фото ілюстративне

Водій, який перевозив знімальну групу, загинув

На сході Сирії журналісти телеканалу NBC дістали поранення внаслідок підриву автомобіля на придорожньому фугасі.

Про це йдеться на сайті NBC News

Зазначається, що водій, який перевозив знімальну групу, загинув.

«Ми досі збираємо інформацію щодо сьогоднішніх подій, і ми зв’язуємось із сім'єю загиблого, щоб підтримати їх, як тільки ми можемо», - заявив президент NBC News Ной Оппенгейм.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.