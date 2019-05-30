750 тисяч громадян ЄС хочуть і надалі жити в Великій Британії



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Британський уряд опрацював 445 тисяч заявок на подальше проживання

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив про те, що 750 тисяч громадян країн ЄС подали документи, щоб і далі проживати в країні, не зважаючи на Брексіт. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

На сьогодні опрацьованими є 445 тисяч заявок, із яких задовольнили близько однієї третини. Найбільше заявок подали поляки – 103 200.

Британський уряд до 31 грудня 2020 року готовий отримувати заявки від громадян країн ЄС на отримання особливого статусу на проживання в Великій Британії. Всього на сьогодні на британських островах проживає до 3 млн. громадян країн ЄС.

Особливий статус відповідно до британського законодавства надаватиметься тим громадянам країн ЄС, які прожили в Сполученому королівстві не менше п’яти років. Відповідний статус дає можливість працювати, навчатися і отримувати доступ до всіх послуг і привілеїв, якими громадяни ЄС в Великій Британії користуються і на сьогодні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

За посаду прем’єра Британії готові поборотися вже 10 претендентів.