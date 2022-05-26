77 тис. тонн товару на $20 млн: ДБР арештувало майно білоруської компанії

Бюро арештувало 77 тисяч тонн товару, який належалав білоруській холдинговій компанії

65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна

Державне бюро розслідувань виявило на на території морського порту у Миколаївській області 188 вагонів з мінеральними добривами. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що 77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів США (понад 700 млн гривень).

65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

«Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санкційних товарів через митний контроль», – йдеться в повідомленні.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що Подільська окружна прокуратура Києва у взаємодії з іншими правоохоронцями заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.