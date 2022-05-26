«Слуги» пропонують націоналізувати білоруську власність в Україні

Депутати хочуть позбавити українського громадянства людей з білоруським паспортом

Група нардепів від «Слуги народу» запропонувала посилити санкції протии Білорусі та резидентів цієї країни. Відповідний законодавчий акт був зареєстрований сьогодні, 26 травня, на сайті Верховної Ради.

Автори законопроєкту №7411, представники фракції «Слуга народу» Василь Вірастюк, Сергій Кузьміних, Георгій Мазурашу та Анатолій Остапенко, зазначають у проєкті закону, що Білорусь – «держава, яка підтримує Російську Федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об’єктів військової інфраструктури для здійснення бойових дій».

Тому депутати запропонували застосувати проти самої країни та її резидентів в Україні обмежувальні заходи. Зокрема, в законопроєкті пропонується націоналізація «з мотивів суспільної необхідності» об’єктів, які належать або самій Білорусі, або її громадянам.

Крім того, згідно із проєктом закону №7411, громадяни України, які мають також і білоруське громадянство, мають бути позбавлені українських паспортів.

Також нардепи пропонують розширити «перелік суб’єктів», пов’язаних із Білоруссю, до яких будуть застосовані «спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)».

Законопроєкт уже був отриманий керівництвом Верховної Ради і переданий на розгляд парламентському комітету з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, зараз росіяни на території Білорусі проводять командно-штабні навчання.

А голова білоруського уряду Роман Головченко підтвердив, що його країна постачає зброю країні-агресору.

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