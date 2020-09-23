80 млн грн з держбюджету направили на оздоровлення дітей



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Закон набрав чинності 23 вересня

Відповідний закон у середу, 23 вересня, набув чинності

На оздоровлення дітей з державного бюджету на 2020 рік направили 80 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ у вівторок був опублікований у виданні «Голос України». Він набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон передбачає оздоровлення пільгових категорій дітей у дитячих закладах, які розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Закупівлю відповідних послуг проводитимуть відповідно до закону «Про державні закупівлі».

Нагадаємо, раніше президент підписав цей проект закону.

До слова, Рада дозволила виділити 180 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей-пільговиків.