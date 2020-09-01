Рада дозволила виділити 180 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей-пільговиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб оздоровити понад 19 тисяч дітей, потрібно витратити 180 млн грн

Через пандемію показник захворюваності дітей підвищується, тому був запропонований план для оздоровлення

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3819 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів України.

Законопроект має на меті передбачити витрати на 2020 рік на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії незалежно від форм власності. Зокрема, це заклади оздоровлення в Карпатах і на узбережжі Азовського і Чорного морів.

Зазначається, що через введений карантин повноцінно плани з оздоровлення та відпочинку дітей навіть на рівні 2019 року виконати неможливо, до того ж, показник захворюваності дітей підвищується, і потреба в оздоровленні для забезпечення сталого імунітету дітей зростає.

Також наголошується, що загальна кількість дітей пільгових категорій на 1 червня 2020 року становить 2441591 дитину. За підрахунками, щоб оздоровити понад 19 тис. дітей, потрібно витратити 180 млн грн.

Читайте також: