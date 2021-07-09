9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити

Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду

Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду

Сьогодні слід бути обережними з вогнем

9 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

У народі день назвали Суничником – до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця».

Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти - відповідь буде позитивною.

Що сьогодні не можна робити

Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.

Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;

Не слід нині недбало поводитися з вогнем;

Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.



Народні прикмети

Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.

Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.

Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.

Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.



Іменини

У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло.