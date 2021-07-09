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    9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити

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    Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду - 9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити
    Сьогодні не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні слід бути обережними з вогнем

    9 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

    У народі день назвали Суничником – до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця».

    Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти - відповідь буде позитивною.

    Що сьогодні не можна робити

    • Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.
    • Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
    • Не слід нині недбало поводитися з вогнем;
    • Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.


    Народні прикмети

    • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
    • Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.
    • Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.
    • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.


    Іменини

    У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло.

    Теги: свята гроші
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    9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити