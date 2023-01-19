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Кількість населення в Німеччині. Соціологи зафіксували рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кількість населення в Німеччині. Соціологи зафіксували рекорд
фото ілюстративне

Зростанню населення посприяла міграція та потік біженців з України

Наприкінці 2022 року в Німеччині проживало щонайменше 84,3 млн жителів – це історичний максимум. Зростанню населення посприяла міграція та потік біженців з України. Про це повідомляє Федеральне статистичне управління Німеччини.

Якщо порівняти з кінцем 2021 року населення зросло на 1,1 млн людей. У статистичному управлінні пояснюють, що причиною такого сильного зростання став рекордний рівень чистої імміграції. До Німеччини приїхало на 1,42-1,45 млн людей більше, ніж виїхало за кордон. Це означає, що чиста імміграція у 2022 році була у понад чотири рази вищою, ніж у попередньому році, та найвищою з 1950 року. 

На додаток до мігрантів у Німеччину прибули біженці з України. У першій половині 2022 року до Німеччини приїхали 740 тис. українців – переважно діти та літні люди. Також збільшення населення пов’язане з прибуттям біженців із Сирії, Афганістану та Іраку протягом 2015-2016 років.

Крім того, за даними статистичного управління, кількість народжених у 2022 році впала приблизно на 7% проти 2021 року і, ймовірно, становить від 735 до 745 тис.  

Водночас кількість смертей зросла приблизно на 4% – орієнтовно до 1,06 млн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Індія випередила Китай за чисельністю населення.

Теги: Німеччина біженці населення кордон

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