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    Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою

    Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress
    Німецький спортивний бренд Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою з своїх офіційних ресурсів. Відповідна інформація розташована на офіційному сайті компанії та у офіційному інтернет-магазині. Повідомлялось, що бренд Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress, яку розкритикували в Литві та
    • Вчора, 22:46
    • Розсилка

    Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress

    Німецький спортивний бренд Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою з своїх офіційних ресурсів.

    Відповідна інформація розташована на офіційному сайті компанії та у офіційному інтернет-магазині.

    Повідомлялось, що бренд Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress, яку розкритикували в Литві та Україні. 

    Тепер на на ресурсах залишилась лише продукція з державною символікою Росії.

    Нагадаємо, український інститут національної пам'яті звернувся до дочірнього підприємства спортивного бренду Adidas в Україні з нагадування про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.

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