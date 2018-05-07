Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою
- Вчора, 22:46
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Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress
Німецький спортивний бренд Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою з своїх офіційних ресурсів.
Відповідна інформація розташована на офіційному сайті компанії та у офіційному інтернет-магазині.
Повідомлялось, що бренд Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress, яку розкритикували в Литві та Україні.
Тепер на на ресурсах залишилась лише продукція з державною символікою Росії.
Нагадаємо, український інститут національної пам'яті звернувся до дочірнього підприємства спортивного бренду Adidas в Україні з нагадування про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.