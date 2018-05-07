Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою

Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress

Німецький спортивний бренд Adidas прибрав фото одягу з радянською символікою з своїх офіційних ресурсів. Відповідна інформація розташована на офіційному сайті компанії та у офіційному інтернет-магазині. Повідомлялось, що бренд Adidas випустив сукню-майку з радянською символікою Russia Tank dress, яку розкритикували в Литві та