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    Адміністрація Трампа передумала виділяти палестинцям $200 млн допомоги

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    Палестинці - Адміністрація Трампа передумала виділяти палестинцям $200 млн допомоги
    Палестинці

    Фінансова допомога в $200 млн «тепер будуть спрямована на пріоритетні проекти в інших місцях»

    Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про скасування надання понад $200 млн фінансової допомоги палестинцям на проекти в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту.

    За інформацією співрозмовника агентства, фінансова допомога в $200 млн «тепер будуть спрямована на пріоритетні проекти в інших місцях». Він зазначив, що рішення було прийнято «за розпорядженням президента».

    «(Цей крок) був зроблений з урахуванням проблем, з якими стикається міжнародне співтовариство в наданні допомоги в Газі, де контроль руху «Хамас» ставить під загрозу життя громадян Гази і погіршує і без того важку гуманітарну і економічну ситуацію», - сказав представник Держдепу.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Ізраїлю закликав «Хамас» до повного припинення вогню.

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