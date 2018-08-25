Адміністрація Трампа передумала виділяти палестинцям $200 млн допомоги



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Фінансова допомога в $200 млн «тепер будуть спрямована на пріоритетні проекти в інших місцях»

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про скасування надання понад $200 млн фінансової допомоги палестинцям на проекти в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє AFP з посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту.

За інформацією співрозмовника агентства, фінансова допомога в $200 млн «тепер будуть спрямована на пріоритетні проекти в інших місцях». Він зазначив, що рішення було прийнято «за розпорядженням президента».

«(Цей крок) був зроблений з урахуванням проблем, з якими стикається міжнародне співтовариство в наданні допомоги в Газі, де контроль руху «Хамас» ставить під загрозу життя громадян Гази і погіршує і без того важку гуманітарну і економічну ситуацію», - сказав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Ізраїлю закликав «Хамас» до повного припинення вогню.