Адміністрація Трампа погодила поставки Бахрейну і ОАЕ комплексів Patriot
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У парламенту США тепер є 30 днів на вивчення військового контракту
Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила продати Бахрейну і Об'єднаним Арабським Еміратам зенітні ракетні системи Patriot і озброєння до них на суму в 2,478 млрд доларів і 2,728 млрд доларів відповідно.
Про це повідомляє управління міністерства оборони США з питань співпраці та безпеки.
Бахрейну планується продати 36 зенітних керованих ракет Patriot MIM-104E і 60 ракет PAC-3, а також військове обладнання.
ОАЕ можуть придбати 452 протиракети типу MSE (Missile Segment Enhancement).
Американська адміністрація офіційно повідомила Конгрес про прийняте нею рішення. У парламенту США тепер є 30 днів на вивчення цього військового контракту.
Раніше високопоставлений чиновник адміністрації Білого дому заявив, що США не будуть продавати Туреччині систему Patriot, якщо влада цієї країни продовжать наполягати на одночасній купівлі у Росії C-400.
У Пентагоні заявили, що переорієнтація Туреччини, яка є членом НАТО, на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської системи ПРО Patriot, а також надсучасних літаків F-35.
Навесні США припинили співпрацю з Туреччиною щодо винищувачів F-35 через угоду з РФ.