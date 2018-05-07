Адвокат: лише одна із затриманих у Харкові причетна до нападу на «кіборга» Вербича

Місцезнаходження ще чотирьох нападників на Вербича наразі невідоме

Серед затриманих у Харкові осіб у справі побиття захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича лише одна жінка причетна до нападу. Її везуть до Києва для обрання запобіжного заходу. Про це «Громадському» повідомила адвокат постраждалого Вербича Наталя Фещик. «Так. Тільки одна із затриманих причетна до нападу. Це точна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ветеран АТО Дмитро Вербич

Місцезнаходження ще чотирьох нападників на Вербича наразі невідоме

Серед затриманих у Харкові осіб у справі побиття захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича лише одна жінка причетна до нападу. Її везуть до Києва для обрання запобіжного заходу.

Про це «Громадському» повідомила адвокат постраждалого Вербича Наталя Фещик.

«Так. Тільки одна із затриманих причетна до нападу. Це точна інформація. Я говорила з начальником карного розшуку. Її везуть на Київ. Завтра-післязавтра (7-8 травня – ред.) має вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу», - сказала юристка.

Посилаючись на слова слідчого поліції Фещик зазначила, що інші затримані особи не причетні до скоєння злочину:

«Дівчина в них просто проживала, ніби інші навіть в Києві ніколи не були, - їх затримали, але відпустили. Щодо того, чи зізналась жінка у скоєному, не можу сказати , бо не бачила матеріалів справи», - додала Фещик.

За словами адвокатки, щодо місцезнаходження інших 4-х нападників поки немає інформації.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на «кіборга» Дмитра Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Дмитру Вербичу, на якого у середу, 2 травня, напали на Подолі і поранили ножем, зробили операцію.