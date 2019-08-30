Адвокат: літаки з українцями і росіянами для обміну ще не вилітали



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Рибін спростував інформацію про прибуття у Київ літаків з українськими політв'язнями

Літаки з українськими військовополоненими та політв'язнями, яких готують до обміну, ще не вилетіли з Росії, як і літак з росіянами, ув'язненими в Україні.

Про це заявив Валентин Рибін — адвокат кількох росіян, які перебувають в Україні та яких готують до обміну.

Він заявив, що частина учасників обміну перебуває в пункті збору, а інша частина — у місцях попереднього ув'язнення.

«Станом на сьогодні я в Полтаві, ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують взяти участь в обміні, перебувають хто в пункті збору, а хто в місцях попереднього ув’язнення, або відбування покарання», — сказав Рибін.

Уночі 30 серпня співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова повідомила, що між Україною та Росією відбувся обмін полонених і політв’язні Олег Сенцов, Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб та військовополонені моряки повертаються в Україну. Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Водночас жодного офіційного підтвердження про завершення обміну від української та російської влади, адвокатів та родичів ув’язнених досі не було.

В Офісі президента та СБУ вже назвали фейком інформацію про завершення обміну й заявили, що процес триває.

Крім того, захисник Микола Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими.