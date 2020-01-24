Адвокат Новіков: Сьогоднішній «допит» у ДБР був одним з найабсурдніших за всю мою кар’єру



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Ілля Новіков: зміна керівника Державного бюро розслідувань не вплинула на встановлення принципу верховенства права і законності в цьому правоохоронному органі Фото: eurosolidarity.org

Ілля Новіков підкреслив, що допити потрібні Державному бюро розслідувань для створення ефекту шоу, а не проведення слідчих дій

Допит слідчими Державного бюро розслідувань п’ятого президента України Петра Порошенка був абсурдним, тому що слідчі явно демонстрували свою незацікавленість у його свідченнях. Про це заявив адвокат п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка Ілля Новіков, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Я не можу поскаржитися, що в моїй кар’єрі було мало абсурдних допитів, але цей був один з найбільш абсурдних», – сказав адвокат.

«За сьогоднішні чотири години я кілька сотень разів почув від слідчого Корецького фразу: «це ваша точка зору». На будь-яке заперечення з боку адвокатів, на будь-яке зауваження, що порушуються закони і відбувається щось непередбачене кодексом, ми чули тільки одне: «це ваша точка зору», ми слідчі – нам видніше», – додав він.

Ілля Новіков підкреслив, що допити потрібні Державному бюро розслідувань для створення ефекту шоу, а не проведення слідчих дій.

«Я здивований, що немає ніякої зацікавленості у ДБР в отриманні саме показань, тобто позиції і свідчень Петра Порошенка. Ці виклики на допити взагалі не про це. Ми неодноразово пропонували в будь-яку дату організувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривалися на довільні терміни. Щоб нам в кінці одного допиту не вручали повістки на наступний допит з довільною датою. Але це їх не влаштовує.

Їм треба, щоб раз в декілька днів відбувалося те, що відбувається зараз: щоб був натовп перед входом, щоб були крики, щоб потім ми проходили в будівлю ДБР і протягом декількох годин відповідали на абсурдні питання», – зауважив адвокат.

Він констатував, що зміна керівника Державного бюро розслідувань не вплинула на встановлення принципу верховенства права і законності в цьому правоохоронному органі.

«Хочу зазначити, що зі звільненням Труби лінія поведінки ДБР не змінилася. Ті 16 проваджень, які існують і були заведені за заявами Портнова, і які, як ми зараз достовірно знаємо, узгоджувались Трубою з Офісом президента. Після звільнення Труби ставлення до них і спосіб дії не змінився. Все в силі, ті установки, які були озвучені на плівках влітку, зараз – в січні 2020 року – залишаються незмінними. З приходом Ірини Венедіктової до керівництва ДБР нічого не змінило в цьому питанні. І ті хто вважають, що нове керівництво щось поміняло в цьому питанні, помиляються. Це не так», – підкреслив Новіков.