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    Адвокат попросив генпрокурора закрити справу проти Розенблата

    На думку адвоката політика, «наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину детективами НАБУ, а не Розенблатом»
    Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі. Про це УП повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук. «Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області
    • Вчора, 23:10
    • Розсилка
    Нардеп Борислав Розенблат
    Нардеп Борислав Розенблат

    На думку адвоката політика, «наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину детективами НАБУ, а не Розенблатом»

    Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі.

    Про це УП повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук.

    «Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області та встановили, що вони взагалі ніколи не спілкувалися з Бориславом Розенблатом», - розповів адвокат.

    Після цього було прийнято рішення звернутися до генерального прокурора з клопотанням закрити справу, оскільки наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину власне детективами НАБУ, а не Розенблатом, зазначив Шевчук.

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    Як повідомлялось, раніше Розенблат подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправними дії голови НАБУ Артема Ситника про залучення співробітників ФБР (США) до оперативно-розшукової діяльності на території України без попереднього укладення міжнародного договору.

    У свою чергу заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко заявив, що таким чином Розенблат це зробив для того, щоб затягнути розгляд справи проти нього. 

    Читайте матеріал «Главкома» Життя без недоторканності. Як «бідують» Онищенко, Довгий, Розенблат та Новинський

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