Адвокат попросив генпрокурора закрити справу проти Розенблата

На думку адвоката політика, «наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину детективами НАБУ, а не Розенблатом»

Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі. Про це УП повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук. «Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області



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Нардеп Борислав Розенблат

На думку адвоката політика, «наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину детективами НАБУ, а не Розенблатом»

Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі.

Про це УП повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук.

«Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області та встановили, що вони взагалі ніколи не спілкувалися з Бориславом Розенблатом», - розповів адвокат.

Після цього було прийнято рішення звернутися до генерального прокурора з клопотанням закрити справу, оскільки наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину власне детективами НАБУ, а не Розенблатом, зазначив Шевчук.

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Як повідомлялось, раніше Розенблат подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправними дії голови НАБУ Артема Ситника про залучення співробітників ФБР (США) до оперативно-розшукової діяльності на території України без попереднього укладення міжнародного договору.

У свою чергу заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко заявив, що таким чином Розенблат це зробив для того, щоб затягнути розгляд справи проти нього.

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