Аслунд назвав переслідування Порошенка політичною справою

У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так, зазначив Аслунд

Науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що у кримінальній справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка все не так.

Про це Аслунд написав на своїй сторінці в Twitter.

«У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так», - написав Аслунд.

Він зазначив, що найгірше те, що кримінальну справу проти Порошенка порушує Андрій Портнов, колишній заступник голови Андміністрації президента Віктора Януковича, який покинув країну на 5 років.



Аслунд також назвав переслідування Порошенка політичною справою.

Everything is wrong w this criminal case against @poroshenko:

1. It is ugly to go after a former president.

2. Worse, the case is instigated by Andriy Portnov, Yanukovych's former deputy chief of staff, who fled the country for 5 years.

3. Political case.https://t.co/1zN6pPZYfq