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    Аслунд назвав переслідування Порошенка політичною справою

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    Економіст Андреас Аслун - Аслунд назвав переслідування Порошенка політичною справою
    Економіст Андреас Аслун

    У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так, зазначив Аслунд

    Науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що у кримінальній справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка все не так.

    Про це Аслунд написав на своїй сторінці в Twitter.

    «У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так», - написав Аслунд.

    Він зазначив, що найгірше те, що кримінальну справу проти Порошенка порушує Андрій Портнов, колишній заступник голови Андміністрації президента Віктора Януковича, який покинув країну на 5 років.

    Аслунд також назвав переслідування Порошенка політичною справою.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 18 листопада.

    «Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться уповідомленні пресслужби ДБР.

    Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

    Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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