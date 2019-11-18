Аслунд назвав переслідування Порошенка політичною справою



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Економіст Андреас Аслун

У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так, зазначив Аслунд

Науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council та шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд заявив, що у кримінальній справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка все не так.

Про це Аслунд написав на своїй сторінці в Twitter.

«У цій кримінальній справі проти Порошенка все не так», - написав Аслунд.

Він зазначив, що найгірше те, що кримінальну справу проти Порошенка порушує Андрій Портнов, колишній заступник голови Андміністрації президента Віктора Януковича, який покинув країну на 5 років.



Аслунд також назвав переслідування Порошенка політичною справою.

Everything is wrong w this criminal case against @poroshenko:

1. It is ugly to go after a former president.

2. Worse, the case is instigated by Andriy Portnov, Yanukovych's former deputy chief of staff, who fled the country for 5 years.

3. Political case.https://t.co/1zN6pPZYfq — Anders Åslund (@anders_aslund) 18 листопада 2019 р.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 18 листопада.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться уповідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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