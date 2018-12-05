Адвокат розповів, хто є власником офшорної компанії у «справі Мартиненка»



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За словами адвоката, звинувачення НАБУ будується на тому, що Микола Мартиненко нібито є власником офшорної компанії «Брадкрест», якій чеська компанія «Шкода» незаконно перерахувала гроші від контракту з «Енергоатомом»

За словами адвоката, власником офшорної компанії у «справі Мартиненка» виявився детектив НАБУ

Власником офшорної компанії «Брадкрест» у «справі Мартиненка» є детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віталій Дерновий. Про це повідомила його прес-служба з посиланням на адвоката Ігоря Черезова.

За словами адвоката, звинувачення НАБУ будується на тому, що Микола Мартиненко нібито є власником офшорної компанії «Брадкрест», якій чеська компанія «Шкода» незаконно перерахувала гроші від контракту з «Енергоатомом».

«Кілька років близький до НАБУ депутат Сергій Лещенко на ефірах потрясав ксерокопією з прізвищем Мартиненка, вписаним в банківський формуляр про «Брадкрест». А НАБУ на цій ксерокопії побудувало все своє звинувачення щодо Миколи Мартиненка. Хоча для доказу провини кого-небудь, відповідно до законодавства України, необхідні виключно оригінали документів», - стверджує Черезов.

Адвокат зазначив, що ця ксерокопія виявилася «фільчиною грамотою».

«Це наочно продемонстрував в суді захист Мартиненка, що представив абсолютно аналогічну ксерокопію, з позначкою «Зразок», де власником компанії «Брадкрест» значився детектив НАБУ Віталій Дерновий. Саме він закінчував розслідування цієї розпіареної справи. Причому, в цій ксерокопії стояв підпис, дуже схожий на підпис детектива Дернового. Такий «документ» може зробити хто завгодно за 10 хвилин за допомогою... ксерокса, навіть депутат Лещенко, і козиряти схожим папірцем на ефірах. Оцініть глибину абсурду: власником цієї компанії можна легко зробити абсолютно будь-яку людину, того ж Лещенка, - і після цього заводити проти нього справу в НАБУ», - сказав Ігор Черезов.

Адвокат Мартиненка іронічно зазначив, що НАБУ з самого початку наповнило справу папірцями, з якими можна, хіба що сходити куди-небудь - наприклад, на телеефір.

«Це ганьба для НАБУ. Фейкова справа розвалюється через відсутність доказів вже на перших засіданнях суду. 80% матеріалів НАБУ з "200 томів" є аналогічним ксерокопіями, навіть про людське око ніким не завіреними. 20% інших нібито доказів - такі ж нікчемні папірці і у нас є цьому документальні підтвердження. Лещенко тепер має з'їсти цю ксерокопію і публічно вибачитися за свій «чорний піар» проти Мартиненка. НАБУ може зібрати всі свої «томи» і здати їх в макулатуру. А на отримані гроші купити собі хоча б один Кримінально-процесуальний кодекс і уважно його вивчати, щоб в інших справах так публічно не ганьбитися», - підкреслив Черезов.

Адвокат вказав, що захист представить в суді низку документів, що повністю спростовують всі звинувачення НАБУ у «справі Мартиненка». «Там немає самого складу злочину, навпаки – держпідприємства «Енергоатом» і «Східний ГЗК» отримували прибуток в інтересах держави. Це підтверджують і незалежні експертизи», - наголосив Ігор Черезов.