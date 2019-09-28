Адвокат Трампа показав смс від Волкера про Зеленського



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Руді Джуліані

У тексті йдеться про особистого помічника українського президента Андрія Єрмака

Адвокат американського президента Руді Джуліані опублікував повідомлення від спеціального представника Держдепу США з питань України Курта Волкера, у якому йдеться про знайомство з Андрієм Єрмаком, який обіймає посаду помічника президента України Володимира Зеленського з питань міжнародної політики.

Повідомлення Джуліані опублікував в мікроблозі Twitter

Як зазначається, повідомлення було адресовано Джуліані 19 липня.

«Пане мер (Джуліані - колишній мер Нью-Йорка), мені дійсно сподобався сніданок сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв'язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського. Пропоную запланувати спільний дзвінок у понеділок», - йдеться в тексті.

Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.