Адвокати Януковича заперечують повернення його грошей в Україну



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Віктор Янукович

Єврокомісія і державні органи західних країн підтвердили відсутність на їхніх територіях грошей і активів Віктора Януковича, зазначили в прес-службі екс-президента

Адвокати британської юридичної компанії Joseph Hage Aaronson LLP, які представляють інтереси Віктора Януковича, назвали брехнею відомості про конфісковані з рахунків кіпрських компаній гроші, які нібито належать екс-президенту України.

Про це повідомляє прес-служба Януковича.

«Українські чиновники постійно роблять брехливі заяви про міфічні банківські рахунки й активи Віктора Януковича за кордоном. При цьому Європейська комісія, а також державні органи інших країн, включаючи Швейцарію, офіційно підтвердили відсутність на їхніх територіях будь-яких грошових коштів та інших активів, що належать Віктору Януковичу», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, декілька днів тому Державна виконавча служба Мін’юсту України повідомила про стягнення на користь держави із кіпрських компаній, які пов’язані з Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів США.

У відомстві зазначають, що кошти, стягнені з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями.

Водночас Глущенко уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 342 762,37 гривні та 1 010 072,39 долара США.

У лютому повідомлялося, що на рахунки Держказначейства надійшли 1 млрд 478 млн грн, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

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Джерело: Кореспондент.net