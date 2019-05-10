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    «Гроші Януковича»: в Україну повернули вже понад $3 млн

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    Президента-втікача Віктора Януковича суд визнав держзрадником - «Гроші Януковича»: в Україну повернули вже понад $3 млн
    Президента-втікача Віктора Януковича суд визнав держзрадником

    Кошти, стягнені з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями

    Державна виконавча служба Мін’юсту України стягнула на користь держави із кіпрських компаній, які пов’язані з Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів США.

    Про це повідомила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує прес-служба відомства.

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    «Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, розміщених на рахунках у АБ «Укргазбанк», - зазначила Глущенко.

    У відомстві зазначають, що кошти, стягнені з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями.

    Водночас Глущенко уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 342 762,37 гривні та 1 010 072,39 долара США.

    У лютому повідомлялося, що на рахунки Держказначейства надійшли 1 млрд 478 млн грн, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича. 

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