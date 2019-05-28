Аеропорт Амстердама затримує авіарейси через загальнонаціональний страйк



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Протестувальники проводять кампанію проти зростання пенсійного віку

Один із найважливіших аеропортів у Європі, аеропорт Амстердама «Схіпхол», попередив пасажирів про можливі затримки рейсів через загальнонаціональний страйк громадського транспорту.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У вівторок більшість автобусів, потягів, трамваїв і поромів у Нідерландах простоюють у зв’язку з одноденним страйком профспілок. Вони проводять кампанію проти зростання пенсійного віку.

Аеропорт «Схіпхол» вже скасував близько 80 рейсів. Національний перевізник KLM запропонував пасажирам змінити своє бронювання безкоштовно.

Між аеропортом і Амстердамом курсує всього чотири потяги на годину замість звичайних 25. «Схіпхол» попросив громадян не їхати в аеропорт без крайньої потреби.

Влада Амстердама відкрила для велосипедистів тунель під головною водною артерією міста, щоб люди могли дістатися на роботу.

Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Alitalia скасувала понад 300 рейсів у зв'язку зі страйком працівників авіатранспорту, включаючи пілотів і бортпровідників.