Агробізнесмен розповів, скільки соку щороку випивають українці



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Україна споживає у середньому 10-11 літрів соку на особу на рік

Власник агрокомпанії-виробника соків готову продукцію продавати на експорт дуже складно

Україна споживає у середньому 10-11 літрів соку на особу на рік. Про це у кулуарах Agri – Business Summit розповів власник агрокомпанії TB Fruit Тарас Барщевський.

«У кращі часи (до 2014 року, поки долар коштував 8 грн) споживала 19 літрів», - додав він.

Для порівняння Барщевський навів дані споживання за кондоном: «У Польщі одна людина споживає 25 літрів, у Європі 35-40 літрів, у США – 55 літрів на рік».

Барщевський також зауважив, що готову продукцію продавати на експорт дуже складно, оскільки закордонний споживач у цьому плані націоналіст».

Як повідомлялось, запуск напрямку шокової заморозки IQF овочів, фруктів та ягід планується у нинішньому році на основному підприємстві Групи компаній T.B. Fruit у м. Городок Львівської області.

Раніше даним напрямком займався польський завод Групи T.B. Fruit. Однак згодом було прийнято рішення про перенесення виробництва в Україну. Таким чином компанія забезпечує робочими місцями українців і створює передумови для розвитку вітчизняної сировинної бази.