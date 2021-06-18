На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)

На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок

Підтопленням знищило і врожай на городі

Дамбу на річці Кальчик визнали аварійною. Рішення погодили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Через її порив та нічні опади 21 будинок в чотирьох селах: Кременівка, Малоянисоль, Македонівка та Катеринівка, затопило водою.

Вулиці села Кременівка у воді після нічної зливи. Місцева жителька Зінаїда Бегим розповіла Суспільному, що дощ йшов всю ніч.

«О сьомій годині почалося, всю ніч дощ йшов. А вранці ми коли прокинулися – у нас вже повінь», – згадує Зінаїда Бегим.

Жителька села Кременівка Анна Бегим каже: «Такої води ніколи не було. Бувало трохи».

Техніку родини Ялі, яку вони використовують для обробки полів – затопило.

«Техніка наша вся плаває. Був у нас город, це все у нас город. Був. Все посаджено, все затопило», – скаржиться Галина Ялі.

Пенсіонерка Марія Бегим через підтоплення будинку не змогла самостійно вийти на вулицю.

«Човном вивели мене на гору», – розповідає Марія Бегим.

Нині жінка живе у сина. Каже, встигла забрати лише документи.

«Все зникло. Документи тільки хапала. Господарство – тільки бройлери й кури, всі потонули», – говорить Марія Бегим.

За словами старости села Кременівка Костянтина Авджи, затопило близько семи будинків.

«Люди постраждали, птахи пропали й живність, яка, ще точно не знаємо кількість», – каже староста Кременівки.

У селі Малоянисоль, на вулиці Молодіжній, вода затопила 3 подвір’я. Підтопленням знищило і врожай на городі.

Староста села Малоянисоль Євгенія Бахчисарай, повідомив, що ставки не витримали напору води.

«У нас на території 3 ставки, вони вийшли з берегів. Не витримали такого напору води й річки які течуть з цих ставків вишли з берегів», - сказав Бахчисарай.

Голова Кальчицької сільської ради Надія Рибкіна розповіла, що у Кальчицькій громаді 17 червня скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки.

«Дамба в аварійному стані в селі Малоянисоль і є загроза прориву цієї дамби», – наголосила Надія Рибкіна.

Наразі у громаді підраховують збитки. Після, за словами голови громади, будуть розв'язувати питання про грошові компенсації.

Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.