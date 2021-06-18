На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
Підтопленням знищило і врожай на городі
Вулиці села Кременівка у воді після нічної зливи. Місцева жителька Зінаїда Бегим розповіла Суспільному, що дощ йшов всю ніч.
«О сьомій годині почалося, всю ніч дощ йшов. А вранці ми коли прокинулися – у нас вже повінь», – згадує Зінаїда Бегим.
Жителька села Кременівка Анна Бегим каже: «Такої води ніколи не було. Бувало трохи».
Техніку родини Ялі, яку вони використовують для обробки полів – затопило.
«Техніка наша вся плаває. Був у нас город, це все у нас город. Був. Все посаджено, все затопило», – скаржиться Галина Ялі.
Пенсіонерка Марія Бегим через підтоплення будинку не змогла самостійно вийти на вулицю.
«Човном вивели мене на гору», – розповідає Марія Бегим.
Нині жінка живе у сина. Каже, встигла забрати лише документи.
«Все зникло. Документи тільки хапала. Господарство – тільки бройлери й кури, всі потонули», – говорить Марія Бегим.
За словами старости села Кременівка Костянтина Авджи, затопило близько семи будинків.
«Люди постраждали, птахи пропали й живність, яка, ще точно не знаємо кількість», – каже староста Кременівки.
У селі Малоянисоль, на вулиці Молодіжній, вода затопила 3 подвір’я. Підтопленням знищило і врожай на городі.
Староста села Малоянисоль Євгенія Бахчисарай, повідомив, що ставки не витримали напору води.
«У нас на території 3 ставки, вони вийшли з берегів. Не витримали такого напору води й річки які течуть з цих ставків вишли з берегів», - сказав Бахчисарай.
Голова Кальчицької сільської ради Надія Рибкіна розповіла, що у Кальчицькій громаді 17 червня скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки.
«Дамба в аварійному стані в селі Малоянисоль і є загроза прориву цієї дамби», – наголосила Надія Рибкіна.
Наразі у громаді підраховують збитки. Після, за словами голови громади, будуть розв'язувати питання про грошові компенсації.
Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.
У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.
Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.
Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.