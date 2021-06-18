  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок - На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок
    Фото: Суспільне Донбас

    Підтопленням знищило і врожай на городі

    Дамбу на річці Кальчик визнали аварійною. Рішення погодили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Через її порив та нічні опади 21 будинок в чотирьох селах: Кременівка, Малоянисоль, Македонівка та Катеринівка, затопило водою.

    Вулиці села Кременівка у воді після нічної зливи. Місцева жителька Зінаїда Бегим розповіла Суспільному, що дощ йшов всю ніч.

    «О сьомій годині почалося, всю ніч дощ йшов. А вранці ми коли прокинулися – у нас вже повінь», – згадує Зінаїда Бегим.

    Жителька села Кременівка Анна Бегим каже: «Такої води ніколи не було. Бувало трохи».

    Техніку родини Ялі, яку вони використовують для обробки полів – затопило.

    «Техніка наша вся плаває. Був у нас город, це все у нас город. Був. Все посаджено, все затопило», – скаржиться Галина Ялі.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)
    Фото: Суспільне Донбас

    Пенсіонерка Марія Бегим через підтоплення будинку не змогла самостійно вийти на вулицю.

    «Човном вивели мене на гору», – розповідає Марія Бегим.

    Нині жінка живе у сина. Каже, встигла забрати лише документи.

    «Все зникло. Документи тільки хапала. Господарство – тільки бройлери й кури, всі потонули», – говорить Марія Бегим.

    За словами старости села Кременівка Костянтина Авджи, затопило близько семи будинків.

    «Люди постраждали, птахи пропали й живність, яка, ще точно не знаємо кількість», – каже староста Кременівки.

    У селі Малоянисоль, на вулиці Молодіжній, вода затопила 3 подвір’я. Підтопленням знищило і врожай на городі.

    Староста села Малоянисоль Євгенія Бахчисарай, повідомив, що ставки не витримали напору води.

    «У нас на території 3 ставки, вони вийшли з берегів. Не витримали такого напору води й річки які течуть з цих ставків вишли з берегів», - сказав Бахчисарай.

    Голова Кальчицької сільської ради Надія Рибкіна розповіла, що у Кальчицькій громаді 17 червня скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки.

    «Дамба в аварійному стані в селі Малоянисоль і є загроза прориву цієї дамби», – наголосила Надія Рибкіна.

    Наразі у громаді підраховують збитки. Після, за словами голови громади, будуть розв'язувати питання про грошові компенсації.

    Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Читайте також: Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирує негода (відео)
    Теги: стихійні лиха вода документи потонули урожай будинок негода повінь дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині через порив дамби затопило 21 будинок (фото)