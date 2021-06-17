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    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)

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    У квартирах першого поверху стоїть вода - У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах першого поверху стоїть вода
    Фото: kerch.fm

    Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів

    Мешканці окупованої Керчі показали фото своїх квартир після потужної зливи, яка обернулася потопом. Про це повідомляє «Керчь.ФМ».

    Фотографії зробила власниця квартири на першому поверсі по вулиці Курсантів.

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    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)
    Фото: kerch.fm

    Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів – минулої ночі в східних районах випало майже дві місячні норми дощу 822 мм

    Нагадаємо, що так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

    Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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    Теги: Крим прогноз погоди річка потоп місто негода
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    У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)