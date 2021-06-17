У квартирах можна плавати. Крим пішов під воду (фото)

Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів

Мешканці окупованої Керчі показали фото своїх квартир після потужної зливи, яка обернулася потопом. Про це повідомляє «Керчь.ФМ».

Фотографії зробила власниця квартири на першому поверсі по вулиці Курсантів.

Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів – минулої ночі в східних районах випало майже дві місячні норми дощу 822 мм

Нагадаємо, що так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

Додамо, що злива в місті Керч, що окуповане Росією, наробила чимало лиха. Гроза штурмувала місто майже всю ніч та затопила центральні вулиці.

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