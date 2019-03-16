Аксьонов розповів, що захопленням Криму керував особисто Путін



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Сергій Аксьонов

Аксьонов заявив, що під час захоплення півострова його жителі знали, що Росія не «дасть скривдити» їх

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів, що захоплення півострова відбулося під особистим керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Про це Аксьонов заявив під час святкового заходу на честь 5-ї річниці анексії Криму. За його словами, Крим став «частиною РФ» завдяки мужності його жителів та особисто Путіну.

«Упевнений, що все це сталося, звичайно, завдяки волі кримчан, мужності кримчан, тих, хто в 2014 році зробив свій історичний вибір, за підтримки всіх громадян РФ, за підтримки всіх органів влади РФ — законодавчої, виконавчої — і, звичайно, під керівництвом нашого президента, нашого лідера Володимира Володимировича Путіна», — розповів Аксьонов.

«Ми вирішували питання цивілізаційного вибору. Ми хотіли бути разом з історичною батьківщиною – Росією. Ми не ставили умов і нічого не вимагали. Але нічого б не вийшло, якби наш президент Володимир Володимирович Путін особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисто рішення, від яких залежали долі кримчан та севастопольців. Рішення президента врятували нам життя. Дякуємо йому. Дякуємо росіянам, дякуємо силам спецоперацій, усім, хто був тут і брав участь у забезпеченні безпеки проведення референдуму», — сказав «глава» Криму.

«Насправді це була унікальна операція. Все відбулося настільки швидко, зухвало і нахабно, що наші опоненти не встигли оговтатися», — додав він.

Також Аксьонов заявив, що під час захоплення півострова його жителі знали, що Росія не «дасть скривдити» їх.

Як відомо, у ці дні минає п’ять років з часу подій, у результаті яких Росія захопила Крим. Активіст Меджлісу кримськотатарського народу Джелял Наріман розповів в інтерв’ю «Главкому», якими йому запам’яталися події п’ятирічної давнини, та так званий «референдум».

Нагадаємо, 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Джерело: Громадське